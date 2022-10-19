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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

صباح صعيدي في حفل ثنائي العود بقصر الأمير طاز

ثنائي العود دينا
ثنائي العود دينا عبد الحميد و غسان اليوسف

يقدم ثنائي العود دينا عبد الحميد و غسان اليوسف حفل في الثامنة مساء الجمعة ٢١ اكتوبر علي المسرح قصر الامير طاز بمشاركة الفرقة الموسيقية ، وذلك في اطار الفعاليات الفنية التي ينظمها صندوق التنمية الثقافية.

 

وأعد الثنائي مجموعة متنوعة من اشهر الاعمال التراثية التي اعيد صياغتها للتتناسب مع الة العود بالاضافة الي باقة من اشهر اعماهم منها علي ضفاف النيل ، ليالي النيل ، سراب و لاول مرة مؤلفة جديدة بعنوان صباح صعيدي كما يختتمان الحفل بالفقرة التي اشتهر بها  وهي العزف علي الة عود واحد.

 

يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدا اول ثنائى عربى يعزف على الة عود واحدة ، درسا الموسيقى منذ صغرهما  ، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان ( المغرب ) ، معهد الموسيقى باسطانبول ( تركيا ) ، مهرجان العود الدولى الذى اقيم تحت رعاية دار الاوبرا المصرية  ومهرجان الموسيقي العربية كما شارك الثنائ في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وحاليا لديهم فصل لتعليم الة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية و اقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد .

ثنائي العود دينا عبد الحميد غسان اليوسف المسرح قصر الامير طاز الفرقة الموسيقية الفعاليات الفنية صندوق التنمية الثقافية

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