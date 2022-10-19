43 لوحة للفنان محمد يوسف المغربي في معرض بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا

يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا فى السادسة مساء الخميس ٢٠ أكتوبر بقاعة صلاح طاهر معرض لفنان الخط العربى - المكرم فى المهرجان هذا العام -محمد يوسف المغربى والذى يحمل عنوان (هندسة الحروف) ويستمر حتى الأربعاء ٢٦ أكتوبر، وذلك مواكبة لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الحادية والثلاثين.

يضم المعرض ٤٣ لوحة للخط العربي على ورق كانسون وورق كوريشه .

يذكر أن الفنان محمد يوسف يشغل منصب رئيس النقابة الفرعية للخطاطين بالإسكندرية ، حصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى دبلوم الخط العربى عام ١٩٩٠ ، المركز السادس فى دبلوم التخصص فى الخط والتذهيب عام ١٩٩٢ كما عمل مدرسا للخط العربى وصدر له كتابان الأول فى خط الثلث والآخر فى الخط الفارسي .