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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لحظات مرعبة.. نمر أسود يتجول أمام منزل رجل بريطاني |صور

لقطات تقشعر لها الأبدان.نمر
لقطات تقشعر لها الأبدان.نمر أسود يتجول أمام منزل رجل بريطاني

وثقت كاميرا بمنزل رجل بريطاني، لقطات تقشعر لها الأبدان عندما سجلت لحظة تجول  نمر أسود مخيف أمام المنزل، حيث كان يتجول بالقرب من سيارته.

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ووفقا لما ذكرت صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، اليوم الأربعاء، أصيب الرجل البريطاني بذهول عندما ظهر في كاميرا باب منزله النمر الأسود.

وقال البريطاني، لوك هيكمان، 30 عاما، إنه ترك طعامه وبدأ في مشاهدة النمر يتجول خارج منزله في بلدة وارينجتون بمقاطعة تشيشاير.

نمر أسود يتجول أمام منزل رجل بريطاني

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته الصحيفة البريطانية، الحيوان الشرس وهو يتجول في ظلام دامس بذيله الطويل المنحني خلف مركبة فضية قبل أن يختفي. 

وكانت من بين تعليقات المشاهدين لمقطع الفيديو الصادم: «رأيت نمرا أيضا منذ حوالي 6 أشهر بينما كنت أقود سيارتي إلى بيسستر بالقرب من أكسفورد حيث كنت أعبر الطريق على بعد حوالي 50 مترا أمام سيارتي، وهي تسير بشكل عرضي، وقفزت في حفرة واختفت في الغابة».

لقطات تقشعر لها الأبدان..نمر أسود يتجول أمام منزل رجل بريطاني
لقطات تقشعر لها الأبدان..نمر أسود يتجول أمام منزل رجل بريطاني
لقطات تقشعر لها الأبدان..نمر أسود يتجول أمام منزل رجل بريطاني
رجل بريطاني لقطات تقعشر نمر أسود كاميرا جرس الديلي ستار

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