وزيرة الثقافة تبحث مع وفد دار الأوبرا العمانية التعاون المشترك

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ظهر اليوم الأربعاء، بمكتبها بالمجلس الأعلى للثقافة، تغريد صالح طه، والسيد منصور الغموسي، من دار الأوبرا بسلطنة عمان.

وخلال اللقاء، أكدت تغريد صالح، على قوة الفن المصري، مشيرة إلى التعاون المثمر والبناء بين داري الأوبرا المصرية، والأوبرا السلطانية - مسقط.

كما تناول اللقاء، تفعيل البروتوكول الموقع بين الأوبرا المصرية ونظيرتها السلطانية، كذلك سبل التبادل الثقافي والفني بينهما.

وفي نهاية اللقاء، قدم الوفد العماني هدية تذكارية لوزيرة الثقافة ، كما أهدت وزيرة الثقافة، درع الوزارة، إلي الوفد العماني.