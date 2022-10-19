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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تبحث مع وفد دار الأوبرا العمانية التعاون المشترك

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

التقت الدكتورة  نيفين الكيلاني،  وزيرة الثقافة، ظهر اليوم الأربعاء، بمكتبها بالمجلس الأعلى للثقافة، تغريد صالح طه، والسيد منصور الغموسي، من دار الأوبرا بسلطنة عمان.

وخلال اللقاء، أكدت تغريد صالح، على قوة الفن المصري، مشيرة إلى التعاون المثمر والبناء بين داري الأوبرا المصرية، والأوبرا السلطانية - مسقط.

كما تناول اللقاء، تفعيل البروتوكول الموقع بين الأوبرا المصرية ونظيرتها السلطانية، كذلك سبل التبادل الثقافي والفني بينهما.

وفي نهاية اللقاء، قدم الوفد العماني هدية تذكارية لوزيرة الثقافة ، كما أهدت وزيرة الثقافة، درع الوزارة، إلي الوفد العماني.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بالمجلس الأعلي للثقافة تغريد صالح طه منصور الغموسي دار الأوبرا السلطانية قوة الفن المصري

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