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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أرباحًا قياسية خلال 6 أشهر ..

مصر المقاصة: 420 مليون جنيه صافي أرباحنا خلال النصف الأول من 2022

خالد راشد، العضو
خالد راشد، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة

كشفت نتائج أعمال شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزى، عن النصف الأول من عام 2022 ارتفاعًا قياسيًا في صافي الأرباح للمرة الثانية على التوالي بنسبة تصل الي ٦٦% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وأظهرت القوائم المالية تحقيق الشركة صافي ربح بنحو 420 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 252 مليون جنية صافي أرباح عن نفس الفترة من العام السابق، كما أوضحت القوائم المالية للشركة ارتفاع نسبة صافي الأرباح الي إجمالي الإيرادات بنسبة 60% مقارنة بنسبة 55% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين بلغت نسبة إجمالي المصروفات الي إجمالي الإيرادات 39% مقارنة بنسبة 45% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 30% مقارنة ب 18% عن العام السابق بنسبة نمو بلغت 12%.؜

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي لها اليوم،  أن هذا الارتفاع يأتي نتيجة الأداء المتميز للأنشطة التشغيلية بالشركة بالإضافة الي الاستخدام الأمثل للأموال المتاحة للاستثمار في أدوات استثمار خالية من المخاطر حيث نمت إيرادات الاستثمار 481 مليون جنية وهو ما يمثل 70% من إجمالي إيرادات الفترة

نشاط التوقيع الالكتروني

وقد شهد نشاط التوقيع الالكتروني ارتفاع ملحوظ في الإيرادات حيث ارتفعت إيرادات النشاط بمبلغ 13 مليون جنيه بنسبة 143% مقارنة بنفس الفترة عن عام 2021.

 

مصر للمقاصة أرباحا النصف الأول 2022 التوقيع الإلكتروني استثمار

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