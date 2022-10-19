تحسين القدرة القتالية.. وزير دفاع الصين يدعو الجيش إلى الاستعداد للحرب

قال وزير دفاع الصين، وي فنجي، إن القوات المسلحة الصينية بحاجة إلى تحسين قدراتها القتالية، والاستعداد دائمًا للحرب، والدفاع بحزم عن سيادة البلاد وأمنها ومصالحها.

وناقش مندوبون من وزارة الدفاع الصينية، بمن فيهم وي فنجي، على هامش المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني الذي عقد في بكين، تقرير اللجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني، الذي تلاه الرئيس الصيني شي جين بينج في افتتاح المؤتمر في 16 أكتوبر.

وأكد الزعيم الصيني في خطابه الحاجة إلى مواصلة تحديث الجيش بحيث بحلول عام 2027، عندما يحتفل جيش التحرير الشعبي الصيني بالذكرى المئوية لتأسيسه، سيكون للبلاد قوات مسلحة على مستوى عالمي.

وقال وي فنجي: “على مدى السنوات العشر الماضية، تمكنا من التغلب على الصعوبات على طول الطريق، وانتقلنا من نصر إلى نصر، وحققنا إنجازات بارزة، وقدمنا معجزات عظيمة، وشرعنا بنجاح في طريق التحديث بالخصائص الصينية، والذي كان يرجع أساسًا إلى القيادة القوية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس شي جين بينج”.

وأضاف أن "الطريق أمامنا مليء بالصعوبات والعقبات وحتى الاضطرابات الخطيرة".

وأوضح وزير الدفاع الصيني: “في مواجهة الوضع الأمني القومي المعقد والخطير، يجب علينا تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي سيتم اعتمادها في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني بثبات، وتنفيذ فكرة شي جين بينج باستمرار لتعزيز الجيش، وتعزيز قدرة جيش التحرير الشعبي الصيني للفوز، وتعزيز الروح المعنوية، وتحسين القدرة القتالية، والحفاظ على درجة عالية من اليقظة، والاستعداد دائما للحرب، والدفاع بحزم عن السيادة الوطنية، والأمن، ومصالح التنمية".