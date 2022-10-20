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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحلى من زبيدة ثروت.. شاهد ياسمين الخطيب بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

صدى البلد

تداول مستخدمو الفيسبوك صور عديدة لياسمين الخطيب التي أثارت الجدل مؤخرا بسبب إطلالاتها المثيرة 

 

ولكن انتشرت صور ياسمين الخطيب وهي ترتدي الخطيب بصور مجمعة من مناسبات مختلفة ارتدت فيها ياسمين الحجاب وتداولت الصور بشكل كبير جدا بسبب إعجاب الكثير بشكلها بالحجاب 

 

 

وكانت ابرز التعليقات فيها شبه من زبيدة ثروت وآخرون شكلها بريئة بالحجاب وهذا مااثار جدلا كبير علي الصور بسبب اختلاف شكلها وظهورها بملامح نقية بدون مكياج 

 

وقد ظهرت ياسمين الخطيب بصور متعددة قد نشرتها علي حسابتها الشخصية بالسوشيال ميديا .. واليكم الصور 

ياسمين الخطيب صور ياسمين الخطيب ياسمين الخطيب بالحجاب ياسمين الخطيب تشبه زبيده ثروت اطلالات ياسمين الخطيب

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