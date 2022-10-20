أحلى من زبيدة ثروت.. شاهد ياسمين الخطيب بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

تداول مستخدمو الفيسبوك صور عديدة لياسمين الخطيب التي أثارت الجدل مؤخرا بسبب إطلالاتها المثيرة

ولكن انتشرت صور ياسمين الخطيب وهي ترتدي الخطيب بصور مجمعة من مناسبات مختلفة ارتدت فيها ياسمين الحجاب وتداولت الصور بشكل كبير جدا بسبب إعجاب الكثير بشكلها بالحجاب

وكانت ابرز التعليقات فيها شبه من زبيدة ثروت وآخرون شكلها بريئة بالحجاب وهذا مااثار جدلا كبير علي الصور بسبب اختلاف شكلها وظهورها بملامح نقية بدون مكياج

وقد ظهرت ياسمين الخطيب بصور متعددة قد نشرتها علي حسابتها الشخصية بالسوشيال ميديا .. واليكم الصور