عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يسقط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

الذهب
الذهب

 

تعتبر أسعار الذهب في مصر اليوم محل اهتمام الملايين يوميا ، إذ هبط المعدن الأصفر مقارنة بالأيام السابقة إذ سجلت أسعار الذهب في مصر مستويات منخفضة مقارنة بأسعار الأيام الماضية، ووصل سعر الجرام عيار 21 ، 1106 جنيهات بعد 1120 جنيهًا السبت الماضي، بعد ما وصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر أي فقد منذ هذا اليوم 40 جنيها.

وعلى المستوى العالمي هبطت أسعار الذهب بقسوة إذ سجلت الأوقية 1628 دولارا اليوم في حين وصل 1670 يوم 14 أكتوبر ، وسجل 1750 دولارًا خلال  أغسطس الماضي الماضي بتراجع أكثر من 120 دولارا في الأوقية مقارنة بهذا السعر.

ضربة قوية لـ الذهب.. الأصفر يهبط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد تراجعه.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19-10-2022

سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-10-2022

وتراجع الجرام عيار 21:  94 جنيها من أعلى سعر وصل له في ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21 ، فيما تراجع عيار 24 عن 1,309 جنيه للشراء إلى 1,269 جنيه.

وعن أسعار الذهب اليوم ، فسجلت أسعار الذهب في مصر عيار 21 ، 1106  جنيهات بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار الذهب عيار 18 بين 948 و 951 جنيها.

أسعار الذهب في محلات الصاغة

أسعار الذهب بيع وشراء في السوق ومحلات الصاغة اليوم سيحث عنها المقبلين على الزواج ، حيث  سجّل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الخميس 1106 جنيهات للبيع، فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21  للشراء 1110  جنيهات.

وشهدت أسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق إذ وصلت إلى مستوى غير متوقع خلال ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية الأيام الماضية تحديدا في شهر 5 ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه الاثنين 9 مايو، أي فقد منذ هذا اليوم 94 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

 سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر  سجل 1106 جنيهات اليوم الخميس  20-10-2022، فيما سجل سعر جرام الذهب  1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وفي العام الماضي سجل الذهب عيار 21 ، 826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و 750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

 أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

الكثير من الراغبين في الزواج يبحثون عن أسعار الذهب خاصة الذهب عيار 21 وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء خاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21

سجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1106 جنيهات للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب في مصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الخميس في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 1.269 جنيه .

 أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس عيار 21 : 1106 جنيهات للبيع و 1110 جنيهات للشراء 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل  سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 18 : 951 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل  سعر جرام الذهب  اليوم الخميس عيار 14 : 740 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 8,880 جنيها

سعر أونصة الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية الذهب  اليوم الخميس عيار 24 : 1628 دولارا .

 أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتشهد  أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر بالمصنعية اختلافا من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب .

أسعار الذهب عالميًا 

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 هبوطا قاسيا على المستوى العالمي ، إذ تراجع المعدن الأصفر تدريجيا على مدار أسبوع، كما انخفض من مستويات 1728 دولارا للأوقية يوم 4 أكتوبر الجاري ، إلى 1628 دولارا اليوم فيما سجلت 1.723 الخميس  6 أكتوبر .

وتراجع في المعاملات الفورية خلال تعاملات اليوم عند 1629 دولارا  للأوقية، وهبط الذهب في المعاملات الفورية أغسطس الماضي سعر الأوقية إلى ما دون 1700 دولار، على خلفية ارتفاع الدولار الأمريكي، لكنه ظل عند مستويات 1696 دولارًا، في حين وصل إلى 1750 دولارًا خلال  أغسطس الماضي الماضي بتراجع 120  دولارا في الأوقية مقارنة بهذا السعر.

وسجلت عقود الذهب العالمية تراجعا بنسبة 1.40% ، بقيمة 23.07 دولار ، ووصل سعر الأوقية لـ 1,628 دولار منخفضا من مستوى التعاملات 1652 أمس.

وتراجعت أسعار الذهب  بأكثر من 1.4 بالمئة إلى أدنى مستوى لها في 21 يوما متأثرة بارتفاع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

 وجاء التراجع القوى للذهب متأثرا بالرهان على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر كأفضل بديل للاستثمار.

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب المصنعية أسعار الذهب اليوم الخميس أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن أسعار الذهب اليوم بيع وشراء أسعار الذهب الان أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم بمصر أسعار الذهب اليوم بالمصنعية أسعار الذهب اليوم عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

أمطار رعدية بالجمهورية .. بيان من الأرصاد بـ طقس الـ 72 ساعة المقبلة

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

مطار برج العرب: ضبط ألعاب جنسية ومكملات غذائية مهربة من تركيا

نفسي ارتمي في حضن أمي..القت ابنها في النيل وعاد بعد 22 عاما

بيع نهائي أو إعارة.. فرج عامر يكشف عن مفاجأة لكولر| تفاصيل

موضوعات متعلقة

مفاجأة فى أسعار الذهب اليوم.. وجرام 18 يسجل 951 جنيهاً

بقوة الدولار.. تراجع جديد في أسعار الذهب العالمية

خدمات صدى البلد|إزاي تستخرج بطاقة تموين في 10 دقائق فقط.. اعرف حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الذهب والدولار

ضربة قوية لـ الذهب.. الأصفر يهبط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

اشتري بسرعة الذهب رخص.. تراجع المعدن الأصفر.. وعيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يسقط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

ثروات مصر المدفونة.. كنوز نمتلكها غير الرمال السوداء توفر دخلا بالمليارات

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس

صلاة تساوي 12 سنة عبادة.. اغتنمها ولا تتركها

بعد قرار بايدن بسحب المخزون الاستراتيجي .. ارتفاع هائل في أسعار النفط

استولى على 2 مليون و500 ألف جنيه.. ضبط مستريح الهواتف الذكية بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مربى البلح .. بمذاق لا يقاوم

سعاد زكي..كيف انقلبت حياتها من نجمة لامعة في مصر إلى عاملة نظافة؟

بعد تصدرها التريند.. أسرار غير متوقعة وراء أناقة ياسمين صبري

في اليوم العالمي لـ هشاشة العظام.. معلومات صادمة عن المرض| تفاصيل

فيديو

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

«الكيلو بياخد سنة».. كل ما تريد معرفته عن مشروع الرمال السوداء "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ