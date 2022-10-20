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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مباحثات أمريكية بريطانية حول طائرات إيران المسيرة في أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة أجرت مع بريطانيا مباحثات مكثفة حول استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان لها: "بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا ناقشوا مسألة نقل إيران طائرات مسيرة لروسيا في اجتماع بمجلس الأمن الأربعاء".

إيران تنفي

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرافاني، إن إيران ترفض الادعاءات بأنها توفر طائرات بدون طيار لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا.

وقال إيرافاني في بيان له يوم الأربعاء: "نحن نرفض رفضا قاطعا الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة بأن إيران نقلت طائرات بدون طيار لاستخدامها في الصراع في أوكرانيا"، مضيفًا أن الأجندة السياسية والمعلومات المضللة ضد إيران مخيبة للآمال.

وكانت القوات الروسية شنت في وقت سابق ضربات عدة على مدن أوكرانية من بينها هجوم استهدف منشأة للطاقة في كييف، فيما ندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالضربات واصفًا روسيا بـ"الدولة الإرهابية" التي تستهدف "قتل المدنيين وترهيبهم".

وتعرضت العاصمة الأوكرانية كييف، لهجمات روسية بطائرات مسيرة يوم الاثنين، حسب ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية.

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وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك، إن كييف تعرّضت لـ"هجمات بطائرات مسيّرة انتحارية"، بعد سماع انفجارات هزّت منطقة شيفشنكيفسكي وسط العاصمة، للمرة الثانية خلال أسبوع. وكتب على تطبيق "تليجرام": "يعتقد الروس بأن ذلك سيساعدهم، لكن هذا يُظهر يأسهم".

المسيرات تشعل خلافًا

وتعهّد نائب مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، الأربعاء، بأن تعيد بلاده تقييم تعاونها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وموظفيه، في حال تم إرسال خبراء إلى أوكرانيا لتفقد الطائرات المسيرة، التي تقول القوى الغربية إنها صُنعت في إيران.

وقال بوليانسكي: "الأمانة العامة للأمم المتحدة ليس لديها ولاية للتحقيق في أي شيء يتعلق بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231"، بشأن حظر الأسلحة التقليدية على إيران.

جاء ذلك عقب دعوة أوكرانيا، الثلاثاء، خبراء من الأمم المتحدة لفحص ما تقول إنها طائرات مسيرة إيرانية الأصل تستخدمها روسيا لمهاجمة أهداف أوكرانية في انتهاك لقرار لمجلس الأمن.

وقال سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة في رسالة وزعت على أعضاء مجلس الأمن: "نود دعوة خبراء من الأمم المتحدة لزيارة أوكرانيا في أقرب فرصة ممكنة، لفحص الطائرات المسيرة إيرانية الأصل التي تم انتشال بعضها من أجل تسهيل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".

 

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