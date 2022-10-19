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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن تضرر 40٪ من البنية التحتية للطاقة.. وتستعد لانهيار الشبكة بالكامل

حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا

قال أولكسندر خارتشينكو، مدير مركز أبحاث الطاقة الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن حوالي 40٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا تضررت، وستكون هناك عمليات إغلاق.

وقال خارتشينكو، في لقاء تليفزيوني: "لسوء الحظ، مع البيانات الجديدة التي نراها الآن، فإن حوالي 40٪ من البنية التحتية الكلية وقدرات التوليد لدينا تضررت بشكل خطير".

وتحدث خارتشينكو على الهواء مباشرة من غرفة غير مضاءة في مكان ما في كييف، مشيرًا إلى انقطاع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ.

وأضاف: "يجب أن نتوقع أن يكون هناك انقطاع للتيار الكهربائي اليوم وغدا. لن يكون هناك إغلاق طارئ فقط، ولكن أيضًا عمليات إغلاق مخططة لتقليل العبء على الشبكة".

وحث خارتشينكو الأوكرانيين مرة أخرى على توفير الكهرباء.

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وأوضح خارتشينكو أن أضرارا جسيمة لحقت بمحطات توليد الطاقة، لكن الضرر الرئيسي لحق بالشبكة بشكل مباشر، وإذا استغرق الأمر عدة ساعات للتبديل إلى الطاقة الاحتياطية بدلاً من السعات التالفة، فستكون هناك حاجة إلى معدات عالية التقنية لاستعادة طاقة التوليد، والتي يمكن أن يستغرق إنتاجها من تسعة أشهر إلى عام ونصف.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الحكومة تستعد لانهيار أنظمة الطاقة في جميع أنحاء البلاد.

وقال زيلينسكي عبر “تليجرام”، “نحن نعمل على إنشاء نقاط طاقة متنقلة للبنية التحتية الحيوية للمدن والبلدات والقرى. نحن نستعد لسيناريوهات مختلفة للعواقب المحتملة”.

وأضاف الخيارات نوقشت خلال اجتماع استراتيجي حول الأمن في منشآت إمدادات الطاقة. 

يأتي الاجتماع في الوقت الذي تتهم فيه كييف موسكو باستهداف البنية التحتية الحيوية بشكل متعمد مثل منشآت الطاقة.

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