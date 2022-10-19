بسبب روسيا.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة علي إيران

وافق الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على قرار فرض عقوبات جديدة علي إيران، بحجة دعمها لـ روسيا في حرب أوكرانيا، إلا أنه لم يتم إضفاء الشرعية القانونية عليها بعد.

وحسب وكالة "DPA" البلجيكية، فإن المفوضية الأوروبية قررت فرض قيود ضد خمسة أشخاص وثلاثة كيانات تزعم أنها ضالعة في تطوير وتسليم المسيرات الإيرانية لروسيا، حيث سيتم تجميد أصولهم ومنعهم من السفر.

وأضافت أن العقوبات لم تشغل حيز التنفيذ بعد، وستتم المصادقة عليها ونشرها في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي في أقرب وقت.

وقالت المتحدثة باسم خارجية الاتحاد الأوروبي نبيلة مسرالي، إن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدلة الكافية لإدانة طهران.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن طهران أرسلت رسالة إلى أوكرانيا طالبة منها تقديم دليل على استخدام روسيا لطائرات إيرانية الصنع في أوكرانيا.

وحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، قال عبد اللهيان خلال محادثة هاتفية مع نظيره الكرواتي، جوردان جرليش رادمان: "طلبنا من السلطات الأوكرانية تقديم وثائق حول استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية".

وأشار عبد اللهيان إلى أن إيران لديها تعاون طويل الأمد مع روسيا في مجال الدفاع، لكن طهران لم تدعم العمليات العسكرية في أوكرانيا ولم تزود روسيا بأي أسلحة لاستخدامها هناك.

جاءت تصريحات وزير خارجية إيران على خلفية ادعاءات عدد من المسؤولين الغربيين بأن روسيا تستخدم طائرات مسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا.

وبالأمس، ردت وزارة الخارجية الإيرانية، على التقارير التي تفيد بأن إيران أرسلت أسلحة وطائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، رداً على التقارير التي تفيد بإرسال إيران أسلحة وطائرات مسيرة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا: "هذه المزاعم غير صحيحة".