بلوك جريء.. هنا الزاهد تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت هنا الزاهد، مرتديه بنطال كلاسيك باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها، ونسقت معه جاكيت دون أكمام من نفس النقشه ليكشف عن أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت هنا الزاهد في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

وإليكم صور هنا الزاهد