وزيرة الثقافة تكرم اسم المؤرخ الموسيقي الراحل الدكتور زين نصار

كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، اسم المؤرخ الموسيقي الراحل الدكتور زين نصار، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة الـ31 من مؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية الذي أقيم مساء اليوم /الخميس/ على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وتسلم التكريم نجله الدكتور أحمد زين نصار الدكتور بأكاديمية الفنون.



وكان الدكتور زين نصار قد توفي الشهر الماضي، عن عمر يناهز 80 عاما، تاركاً خلفه ميراث كبير للمكتبة العربية من الكتب والدراسات والبرامج الإذاعية والتليفزيونية لينهل منها تلاميذه عشاق فن الموسيقى والغناء على اتساع عالمنا العربي الكبير.



واستطاع الراحل الكبير أن يسجل مادته العلمية من أصاحبها في صورة حوارات إذاعية أذيعت عبر أثير الإذاعة المصرية، حيث اعتمد الراحل في مادته العلمية التي قدمها في البرامج الإذاعية علي تسجيلات خاصة مع كبار الموسيقيين و المغنيين و الملحنين.



وشغل الدكتور زين نصار، منصب أول رئيس لقسم النقد الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الفني، كما شغل عضوية لجنة الفنون الشعبية والتراث الثقافي بالمجلس الأعلى للثقافة.



وكتب المؤرخ الموسيقي الراحل الدكتور زين نصار، المادة العلمية للبرامج الموسيقية على مدى 37 عامًا متواصلة بالإذاعة منها: عالم الموسيقي، فن الباليه، سؤال موسيقي، إيقاعات ونغمات، سهرة مع الموسيقي أعد وقدم برنامج "الموسيقي عبر العصور" في القناة الثانية.



كما نشر الدكتور زين نصار، العديد من الدراسات الأكاديمية والنقدية عن كبار الموسيقيين المصريين، وأشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، في مجالات الموسيقي والغناء والطرب، في العديد من الجامعات المصرية والعربية.



وترك الدكتور زين نصار كتابا تحت الطبع حالياً تحت عنوان "الحياة الموسيقية المصرية في ميزان النقد"، كما تم ذكر اسمه في الجزء الثاني من المعجم الشامل للموسيقة العالمية، كما ذكر اسمه في الجزء الثالث من موسوعة أعلام الفكر العربي.



حصل على ليسانس التربية الموسيقية بتقدير امتياز، عام 1965 من المعهد العالي للتربية الموسيقية، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في النقد الفني، وماجستير في النقد الفني تخصص موسيقي عام 1980، ودكتوراة في الفنون تخصص "النقد الموسيقي" عام 1986، من المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.