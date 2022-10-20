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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر المصري.. محمد شوقي رئيسًا لبعثة فريق الكرة بالأهلى في الإمارات

صدى البلد

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه الذي عقد عصر اليوم الخميس بمقر النادي بالجزيرة، تكليف الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المشاركة في مباراة السوبر المصري بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر الجاري

وحدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يوم الثلاثاء المقبل 25 أكتوبر موعداً للسفر الي دولة الإمارات العربية المتحدة إستعداداً لمواجهة الزمالك في السوبر المصري المقرر لها 28 اكتوبر الجاري ، ونجح سمير عدلي المدير الإداري لجهاز الكرة في الحصول علي تأشيرات السفر وحجز تذاكر الطيران يوم 25 اكتوبر.

ورغم ما تردد أن البعثة سوف تقيم في أبوظبي ، لكن الحقيقة أن الفريق سوف يتجه مباشرة إلي العين حيث سيدخل معسكر مغلق مبكر إستعداداً لقمة الزمالك، ومن المقرر أن يرافق البعثة مجلس إدارة النادي بالكامل في تلك الرحلة طبقاً لتعليمات من محمود الخطيب رئيس النادي .

وتعود البعثة الحمراء في اليوم التالي مباشرة إلي القاهرة 29 اكتوبر عقب خوض مواجهة الزمالك إستعداداً لإستكمال منافسات مسابقة الدوري، وقام الجهاز الإداري بإستخراج تاشيرات السفر لكل اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول ومن بينهم المجموعة المتواجدة مع المنتخب الإوليمبي مثل رأفت خليل ومحمد مغربي وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء علي أن يقرر الجهاز الفني بعدها موقفهم من الرحلة .


 

مجلس إدارة النادي الأهلي محمد شوقي السوبر المصري بدولة الإمارات العربية الثلاثاء المقبل

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