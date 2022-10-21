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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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رياضة

رمضان السيد: غياب طاهر عن الأهلي مؤثر.. و تاو قادر على تعويضه

صدى البلد

يرى رمضان السيد مدرب الأولمبي ونجم الكرة المصرية الأسبق، أن غياب طاهر محمد طاهر عن الأهلي بسبب الإيقاف سيكون مؤثرا على أداء هجوم الأهلي.

وتابع رمضان السيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، نسير بخطى ثابتة مع النادي الاولمبي، ونحن اول مجموعتنا، بعد الفوز بمباريتين التي لععبناها، سعداء بعودة كابتن الخطيب بالسلامة ونتمنى له السلامة لأنه قامة كبيرة.

وأضاف، طاهر محمد طاهر لاعب مميز وموثر في الأهلي، ويقدم الجوانب الدفاعية والهجومية بنفس الكفاءة، ولاعب جيد، لكن هناك العديد من اللاعبين في الأهلي، قادرين على تعويض غيابه بسبب الإيقاف.

وأكمل نجم الأهلي الأسبق، أخشى على بيرسي تاو من تكرار الإصابة ولاعب إمكانياته كبيرة لكنه غير محظوظ بسبب الإصابات، ولكنه لاعب مؤثر جدًا في النواحي الهجومية.

وواصل رمضان السيد،هناك 4 فرق فرضوا أسلوبهم على الفرق التي واجهتهم، ونجحوا في الجولة الأولى وهم الأهلي والزمالك وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا، أحمد سامي مدرب جيد للغاية، وأعجبني توظيفه لأحمد ياسر ريان إلى جوار جون إيبوكا في الهجوم

وأتم ، من عيوب إيهاب جلال اللعب بطريقة ثابتة عدم قراءة المنافس، إخفاق بيراميدز أمر غريب جدًا، خصوصًا وأنهم يمتلكون كل مقومات النجاح.

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