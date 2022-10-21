بث مباشر.. شعائر خطبة وصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

نشرت قناة القناة الكريم بالمملكة العربية السعودية، بث مباشر لشعائر صلاة الجمعة من المسجد الحرام، أحد الحرمين الشريفين، بينما تنقل قناة السنة النبوية شعائر الصلاة من رحاب المسجد النبوي الشريف.

من ناحية أخرى، عقدت السفارة السعودية لدى القاهرة، مؤتمرا صحفيا، بحضور وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة و سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من مسؤولي وزارة الحج والعمرة والسفارة.

وأعلن الربيعة، عن إلغاء الشروط والقيود الصحية كافة للمعتمرين المصريين، وذلك بتوجيه من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في إطار التسهيلات التي تقدمها المملكة لتيسير القدوم لتأدية نسك العمرة والصلاة في الروضة الشريفة للقادمين من جميع دول العالم.

وتطرق وزير الحج والعمرة إلى تطور الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة "نسك" (nusuk.sa) لتسهيل الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة على مدار الساعة، وحجز جميع الخدمات من (نقل وسكن وغيرهما من الخدمات) من خلال الأجهزة الذكية؛ لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، بما في ذلك أتمتة جميع إجراءات السفر والحجوزات للخدمات.