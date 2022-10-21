لدعم طلاب الإعلام.. انطلاق مهرجان راديو كاسيت في دورته الخامسة

انطلق اليوم الجمعة 21 أكتوبر، مهرجان راديو كاسيت في دورته الخامسة، بحضور نخبة من أبرز الشخصيات العامة والإعلاميين وعمداء الكليات وأعضاء مجلس النواب والشيوخ المصري.

وراديو كاسيت مهرجان إعلامي يقام كل عام، يهدف فى المقام الأول دعم جميع طلبة كليات الاعلام فى مختلف جامعات الجمهورية المصرية، و كل من يهتم بالعمل الإعلامي.

ويهتم بتوفير بيئة مشتركة فعالة تجمع بين الطلبة والشخصيات ذوى الخبرة فى المجال من خلال الندوات فى فقرات المهرجان من الإعلاميين و الاكاديميين وضيوف شرف المهرجان، بالإضافة للهيئات و المؤسسات الداعمة للشباب من خلال تعريفهم بسوق العمل و متطلباته و توفير فرص تدريب للشباب الحاضرين.

كما يتم تكريم جميع الفئات المشاركة فى الموسم لراديو كاسيت من مقدمين وأعضاء مبادرات وصحافة على مجهودهم خلال فترة الموسم و تقديم سبل الدعم لهم.

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