تونس تحبط 37 محاولة هجرة غير شرعية وتنفذ 813 مهاجرا

تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني التونسي من إحباط 37 محاولة هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية، وإنقاذ 813 مهاجرا.



وقال متحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي - في بيان اليوم الجمعة - إن وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط تمكنت من إحباط 22 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 669 مهاجرا، مضيفا: "فيما تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالشمال من إحباط خمس عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة 62 مهاجرا".



وتابع المتحدث أن الوحدات التابعة لإقليم الحرس البحري بالساحل، أحبطت 10 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وقامت بإنقاذ 82 مهاجرا.



وأشار المتحدث إلى أنه في إطار العمليات الاستباقية، تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات بنزرت ونابل وصفاقس وطبلبة وقلعة الأندلس وحلق الوادي والمنستير والمهدية وسليانة، من ضبط 48 شخصا كانوا يخططون لتشكيل فريق يعمل على تسهيل عملية اجتياز الحدود البحرية خلسة، والتحضير للإبحار خلسة باتجاه الفضاء الأوروبي.