القصبي: محور العدالة الاجتماعية في الحوار الوطني يسعى للمساواة بين ذوي الهمم

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي بالبرلمان ومقرر لجنة العدالة الإجتماعية بالحوار الوطني، إن الخطة فى محور العدالة الإجتماعية شأنها شأن باقي المحاور، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يوجه دعوة إلى كل القوي السياسية والمجتمع المدني والأهلي والأشخاص الطبيعيين.

وأضاف "القصبي" خلال حواره ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة للحوار الوطني كان بها توقيت مهم، موضحا أن محور العدالة الإجتماعي فى الحوار الوطني يسعي إلى المساواة بين ذوي الإعاقة وغيرهم.

وتابع النائب عبد الهادي القصبي، أن القوات المسلحة لعبت دور وطني للغاية، لافتا إلى أنه سيتم النظر بعين الجدية لكل طلبات المواطن المصري خلال الحوار الوطني.