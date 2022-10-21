عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القصبي: محور العدالة الاجتماعية في الحوار الوطني يسعى للمساواة بين ذوي الهمم

النائب عبد الهادي
النائب عبد الهادي القصبي

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الإجتماعي بالبرلمان ومقرر لجنة العدالة الإجتماعية بالحوار الوطني، إن الخطة فى محور العدالة الإجتماعية شأنها شأن باقي المحاور، مشيرا إلى أن الحوار الوطني يوجه دعوة إلى كل القوي السياسية والمجتمع المدني والأهلي والأشخاص الطبيعيين.

وأضاف "القصبي" خلال حواره ببرنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة للحوار الوطني كان بها توقيت مهم، موضحا أن محور العدالة الإجتماعي فى الحوار الوطني يسعي إلى المساواة بين ذوي الإعاقة وغيرهم.

وتابع النائب عبد الهادي القصبي، أن القوات المسلحة لعبت دور وطني للغاية، لافتا إلى أنه سيتم النظر بعين الجدية لكل طلبات المواطن المصري خلال الحوار الوطني.

لجنة التضامن الاجتماعي لجنة العدالة الإجتماعية النائب عبد الهادي القصبي الحوار الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرجالة آذوني في حياتي.. القصة الكاملة لاحتفال سيدة المحلة بعيد ميلادها بفستان الزفاف

سبب الطلاق.. حسام حبيب يفجر مفاجأة عن والدة شيرين

مفاجأة صادمة للطلاب .. أمطار رعدية الأسبوع الدراسي المقبل والأرصاد تحذر

قانون العمل الجديد.. إجازات تمنح لأول مرة وزيادة المرتبات

بشرى سارة .. قناة رياضية تذيع 22 مباراة مجانا في كأس العالم

قولي مش هتسيبيني .. فيديو مؤثر لـ ابنة شيرين بعد احتجاز والدتها بمصحة

الوقت مناسب للشراء .. اِعرف سعر الذهب عيار 21 في ختام اليوم |فيديو

غياب هؤلاء عن مباراة السوبر | مَن المتضرر الأهلي أم الزمالك ؟

ترشيحاتنا

ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف مصر عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة

اكتشاف جداريات آشورية في الموصل يعود تاريخها إلى 2700 سنة

بعد ارتفاع أسعار الدقيق|مصير رغيف العيش المدعم.. ورد مجلس الوزراء

كيفية التعامل مع الشائعات؟.. الإفتاء: 5 أعمال تقيك عقوبة هذا الإثم

حسام حبيب يروي تفاصيل التعدي على شيرين: "نازلة حافية ومفتوح عليها مطواة"

باريس سان جيرمان يهزم أجاكسيو بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسلحة ثقيلة ومؤلفات جيدة.. أوكرانيا تخطف الأنظار في معرض فرانكفورت للكتاب

تحذير لطلاب المدارس.. عصائر معلبة ضارة بالصحة في الأسواق

أقوى من الفياجرا.. مشروب يعالج الضعف الجنسى |تعرف عليه

أتقل حلق فى العالم.. رضوى الشربيني تثير ضجة بإطلالة جديدة|شاهد

فيديو

نهاية رونالدو .. هل سيغيب عن البرتغال في كأس العالم؟

تخفيض 25 % في هذه الحالة.. تفاصيل جديدة بشأن رسوم التصالح بمخالفات البناء

مئات الإصابات بـ إنفلونزا الخنازير في الكويت | فيديو بـ تفاصيل الأزمة

أقصر فترة حكم.. بريطانيا في مفترق طرق بعد استقالة رئيسة الوزراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ