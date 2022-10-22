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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فكرت اتجوز شيرين عبد الوهاب بالخارج| حسام حبيب يكشف سر الطلاق

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

رد المطرب حسام حبيب، على سؤال:" ليه ما فكرتش تتجوز الفنانة شيرين عبد الوهاب فى الخارج"، وقال :" فكرت فى ذلك بس مش عارفين نعيش من كثرة التدخلات، والأمر وصل لـ أن البعض يتصل بـ شيرين ويقول لها مين عندك فى البيت ".

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حب أزواج| حسام حبيب يغازل شيرين عبد الوهاب على الهواء

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طلقت شيرين عبد الوهاب بس بحبها| المداخلة الكاملة لـ حسام حبيب| فيديو

 وأضاف حسام حبيب، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، أن " أكبر مشكلة فى زواجه بـ شيرين عبد الوهاب، هو تدخل الجميع فيها، مصر كلها داخله فيها ".

وتابع :" لم أري تدخل فى أى زواج مثل الذى حدث معه، هو وشرين ".

أكد الفنان حسام حبيب، أن غرفة نومه في بيت طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، كانت عبارة عن محطة مصر، و الجميع كان يدخلها فى أى وقت.

 وأضاف حسام حبيب، أنه حدث خلاف بينه وبين شيرين بسبب هذا الأمر، معلقًا :" دى غرفة نومي الشخصية، لازم يكون ليها خصوصية.. أى حد كان بيفتح ويدخل ".

وتابع :" ربنا يحفظ يا شيرين، وربنا يكون فى عونك يارب تحملت الكثير، من شخصيات قريبة جدًا ".

وكشف:" شيرين كانت فريسة للجميع، وكانت تعطي أى شئ ".

وتابع : شيرين فى حالة نفسية صعبة، وذلك بناء على معلومات من أحد الأطباء المسئولين عن علاج شيرين فى المستشفى التى تعالج فيها.

وتأثر حسام حبيب على الهواء وكاد أن يبكي، قائلا: "شيرين بتمر بـ ظروف صعبة، ويارب تمر منها على خير".

وأشار إلى أنه يحب شيرين، و"حب الرجل لـ المرأة" وليس حب الأصدقاء، وأنه يتمنى لها أن تعيش حياة سعيد.

ولفت إلى أنه سيكون سعيد عندما يجد شيرين متفوقة، وتقدم الأغاني المميزة.

 

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