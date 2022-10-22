عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بينها 15 ألف تجاوز سرعة.. ضبط 84833 مخالفة مرورية خلال يوما واحدا

الردار
الردار

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (84833) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (15753) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و (844) مخالفة السير بدون تراخيص و (4) دراجات نارية مخالفة و (23) مخالفة موقف عشوائى و (26) مخالفات لشروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

قائدي السيارات الادارة العامة للمرور وزارة الداخلية الحركة المرورية الحملات المرورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة صادمة للطلاب .. أمطار رعدية الأسبوع الدراسي المقبل والأرصاد تحذر

قانون العمل الجديد.. إجازات تمنح لأول مرة وزيادة المرتبات

سبب الطلاق.. حسام حبيب يفجر مفاجأة عن والدة شيرين

بشرى سارة .. قناة رياضية تذيع 22 مباراة مجانا في كأس العالم

سمعة شيرين| حسام حبيب يتحدث عن أمر خاص على الهواء

غياب هؤلاء عن مباراة السوبر | مَن المتضرر الأهلي أم الزمالك ؟

صور جديدة.. فستان سالي عبد السلام يثير الجدل في عيد ميلاد زوجها|شاهد

قولي مش هتسيبيني .. فيديو مؤثر لـ ابنة شيرين بعد احتجاز والدتها بمصحة

موضوعات متعلقة

إحباط 4 محاولات لتهريب بضائع عبر منافذ الجمهورية

الأمن العام يضبط 23 قضية مخدرات بالقليوبية

ضباط وضابطات الشرطة يشاركون الأطفال ذوي الإعاقة البصرية الاحتفال بيومهم العالمى.. فيديو

الداخلية تداهم مطابع الكتب غير المرخصة بالقاهرة والإسكندرية

مستريح الفاكهة.. ضبط شخص نصب على المواطنين في الإسماعيلية

الداخلية تنظم دورات تدريبية لتنمية مهارات رجال الشرطة في مجال حقوق الإنسان

80 كيلو بانجو و8 حشيش.. ضبط عنصرين إجراميين بدمياط

ضبط عنصر إجرامي بحوزته مخدرات بنصف مليون جنيه في الشرقية

ترشيحاتنا

تصل لـ 100 ألف جنيه ..غرامة الامتناع عن توزيع الميراث.. فيديو

فصل الكهرباء عن عدة أماكن بمدينة العريش.. اعرف المناطق والمواعيد

حسبي الله ونعم الوكيل| حسام حبيب ينهار على الهواء..شيرين محتاجة سنين تتعالج

بلومبرج: مصر تدفع لإدراج تعويضات للدول الفقيرة في قمة المناخ كوب 27

مفاجأة| حسام حبيب: فلوس شيرين مكتوبه للبنات ومحدش يقدر يحجر عليها

بينها 15 ألف تجاوز سرعة.. ضبط 84833 مخالفة مرورية خلال يوما واحدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرقم صادم.. حقيقة انخفاض المتابعين لـ حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب؟

برج الحمل .. حظك اليوم السبت 22 أكتوبر 2022: مفاجأة تنتظرك

حبه جنة البداية.. حكاية شيرين وحسام حبيب من عش الزوجية للمصحة النفسية

حظك اليوم.. فرص جيدة تنتظر مواليد برج الثور الجمعة 21 أكتوبر 2022

فيديو

حبه جنة البداية.. حكاية شيرين وحسام حبيب من عش الزوجية للمصحة النفسية

نهاية رونالدو .. هل سيغيب عن البرتغال في كأس العالم؟

تخفيض 25 % في هذه الحالة.. تفاصيل جديدة بشأن رسوم التصالح بمخالفات البناء

مئات الإصابات بـ إنفلونزا الخنازير في الكويت | فيديو بـ تفاصيل الأزمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ