قبل بيعها بالسوق السوداء .. ضبط 7 أطنان أسمدة زراعية بالمنوفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

أسفرت جهود الحملات عن ضبط (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة المنوفية ، وبحوزته كمية قدرها (7 طن أسمدة زراعية) لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول.

ويأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.