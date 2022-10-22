جريمة| حسام حبيب يتحدث عن ليلة نقل شيرين عبد الوهاب بالعنف للمستشفى

أكد المطرب حسام حبيب، أن موضوع دخول شقة الفنانة شيرين عبد الوهاب، بالتجمع كان مرتب، وأن شقيق شيرين دخل الشقة من الباب بالمفتاح، وذلك بناء على خيانة من صديقة لـ شيرين " هي اللى أرسلت المفتاح لـ محمد عبد الوهاب شقيق شيرين، وكانوا منتظرين بس أكون معاها جوه".

وأوضح حسام حبيب :" الموضوع كان مرتب أنه يكون أكبر من الذى حدث، وأن يحدث ضرب و جريمة تتم".

وأضاف حسام حبيب، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، أن " اتعمل فيا حاجات كثيرة، وقاموا بسحب الموبايل الخاص بي، أثناء ضرب شيرين ونقلها لـ المستشفي".

فجر المطرب حسام حبيب، مفاجأة بشأن عودته لـ الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد بيان الصلح الأخير، وتواجده فى شقتها، يوم ذهابها لـ المستشفي.

وقال حسام حبيب، أنا وشيرين أصدقاء بس، واطلقنا، والموضوع أصبح نهائي، وأكد :" بحب شيرين بس الحياة الزوجية لم تصبح مستقرة".

وجه المطرب حسام حبيب، رسالة لـ شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب على الهواء وقال :" حسبى الله و نعم الوكيل، فيك، وسأتقدم بتحرير محضر ضدك.. معملتش ليك حاجة".

وأضاف حسام حبيب، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، أن محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين عبدالوهاب، وجه له شتائم، وأشياء ليست به".

وانهار حسام على الهواء قائلا:" مش هسيب حقي، واللى عمله فى شيرين يحتاج لـ سنوات من أجل العلاج، شيرين انضرب، واتسحبت من شعرها ورفعوا عليها مطوة".

ولفت إلى أن : شيرين تعرضت لـ شتائم كثيرة، و ضرب، وأشياء لا يقبلها أحد".