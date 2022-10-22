بحضور 1000 مواطن من أهالي بولاق الدكرور|التنسيقية تواصل جولاتها لدعم الحوار الوطني

بحضور ١٠٠٠ مواطن من أهالي بولاق الدكرور، عقد النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، مؤتمرا شعبيا أمس، الجمعة، ضمن جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لدعم الحوار الوطني.

بدأ اللقاء بتأكيد النائب عمرو عزت أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حريصة دائما نوابا وكيانا على التواجد على الأرض وسط أبناء الشعب المصري والاستماع لمطالبهم وآرائهم المختلفة.

واستمع نائب التنسيقية إلى الحضور ووجهات نظرهم في مختلف القضايا التي تهم الشارع المصري، خاصة الاقتصادية والاجتماعية.

حضر اللقاء كل من الدكتور أحمد الشاطر، أستاذ الشريعة بجامعة طنطا، والدكتور حسين مراد شيخ المؤرخين العرب، وحسن عابدين، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات أسوان، وأشرف الجداوي، رئيس مجلس إدارة جمعية أسوان الخير، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الآداب بجامعتي القاهرة وطنطا وبني سويف، وبعض مشايخ الطرق الصوفية، وأعضاء مجالس إدارات جمعيات" المراغة - ساقلتة - جهينة - الجزازرة - طما - دار السلام ببولاق الدكرور".