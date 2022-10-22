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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصر تدين الهجوم على ميناء الضبة اليمني وتحمل جماعة الحوثي مسئولية التصعيد

وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية

 أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الغاشم الذي نفذته جماعة الحوثي بطائرتين مسيرتين على ميناء الضبة النفطي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوبي شرق اليمن، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت. 

وحملت مصر جماعة الحوثي مسئولية التصعيد الراهن في اليمن، وعرقلة جهود تجديد الهدنة، مؤكدة على ضرورة تخلي الجماعة عن مواقفها المتعنتة وتجاوبها بشكل فوري مع المساعي الدولية والإقليمية لتجديد الهدنة، على النحو الذي يمهد الطريق إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق نار وإفساح المجال أمام جهود التسوية السياسية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

كما حذر البيان من مغبة استغلال أي طرف للظروف الدولية الراهنة لتأجيج الصراع في اليمن، وتهديد أمن واستقرار المنطقة وطرق الملاحة، أو محاولة الاستحواذ على المقدرات الاقتصادية للشعب اليمنى الشقيق. 

وشدد على دعم مصر الراسخ لوحدة اليمن وسيادته على أراضيه وتضامنها الكامل معه في مواجهة كافة التهديدات.

مصر اليمن ميناء الضبة اليمني جماعة الحوثي حضرموت

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