عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية: الهجوم الحوثي علي ميناء الضبة النفطي ينتهك القوانين والأعراف الدولية

السعودية علم
السعودية علم

أدانت السعودية الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا ميناء الضبة النفطي في حضرموت.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها : الهجوم الإرهابي الحوثي يعد خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية.

وأضافت  الخارجية السعودية: الهجوم يؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية

وذكرت الخارجية السعودية أيضا : الهجوم يُعد تصعيداً من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن
 

مصر تدين الهجوم على ميناء الضبة اليمني وتحمل جماعة الحوثي مسئولية التصعيد

طائرات مسيرة.. الحكومة اليمنية تكشف تفاصيل الهجوم الحوثي على ميناء نفطي بحضرموت

السعودية ميليشيا الحوثى الخارجية السعودية طائرات مسيرة مليشيا الحوثي الإرهابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب عيار 21 الآن

حالتان لحرمان المطلقات من معاش الوالد بـ قانون المعاشات الجديد

بكرة مطرة.. الأرصاد تعلن مفاجأة لـ عشاق الشتاء

مفيش أي خصوصية| حسام حبيب يعترف على شيرين عبد الوهاب

أمطار رعدية بهذه المناطق .. الأرصاد توجه تحذيرًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة|تفاصيل

تهديد جديد من مرتضى منصور للانسحاب من السوبر.. تفاصيل

40 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 أكتوبر 2022

من جامع زوجته بهذه الأيام.. علي جمعة: عليه كفارة 5 آلاف جنيه

موضوعات متعلقة

الأرصاد السعودية تحذر سكان منطقة عسير من طقس اليوم

تركيا تتهم أمريكا بالتنمر بسبب موقفها من السعودية بعد قرار أوبك+

ترشيحاتنا

«مفتوح للشعب».. إطلاق موقع إلكتروني لمشاركة المواطنين بـ المؤتمر الاقتصادي |تفاصيل

أجندة اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي.. وثيقة سياسة ملكية الدولة والحياد التنافسي

5 عبادات لها أجر قيام الليل.. يرفع الداء ويجيب الدعاء

المغرب تكسر جمود الأزمة.. إتفاق ليبي جديد على توحيد السلطة التنفيذية |التفاصيل

مجلس الوزراء ينفي تغيير مدة الدراسة بالفصل الدراسي الأول بالجامعات والمعاهد

في اليوم العالمي للتأتأة.. أعراض وأسباب صادمة| تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غير تقليدية.. درة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

من سوق الجمعة.. حسن شاكوش يثير الجدل على السوشيال ميديا بملابس غريبة

قبل ما يروح المدرسة.. مشروب سحري للأطفال لتقوية المناعة

زوجة حمدي الميرغني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

بعيدا عن الفضائح والقضايا.. راغدة شلهوب تكشف كواليس حلقة ريهام سعيد.. فيديو

الرجالة مالهاش لازمة.. فتاة تحتفل بعيد ميلادها بفستان زفاف بدون عريس

خلافي معاها علشان المخدرات.. أبرز تصريحات حسام حبيب عن زواجه بـ شيرين

موعد عرض مسلسل بيت فرح بطولة فتحي عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

اﻟﻤﺰﻳﺪ