السعودية: الهجوم الحوثي علي ميناء الضبة النفطي ينتهك القوانين والأعراف الدولية

أدانت السعودية الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا ميناء الضبة النفطي في حضرموت.

وقالت الخارجية السعودية في بيان لها : الهجوم الإرهابي الحوثي يعد خرقاً سافراً لقرار مجلس الأمن رقم 2216 وانتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية.

وأضافت الخارجية السعودية: الهجوم يؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية

وذكرت الخارجية السعودية أيضا : الهجوم يُعد تصعيداً من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن

