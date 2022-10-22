مصرع وإصابة شخصين في حادث تصادم على طريق طنطا بسيون

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر، في حادث تصادم بين سيارتين نقل، إحداهما محملة بألواح الزجاج، ذلك على طريق طنطا - بسيون في محافظة الغربية .

وتلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا، من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا بسيون.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف، حيث تبين مصرع شخص، وإصابة آخر، وجري نقلهما إلى مشرحة واستقبال أقرب المستشفيات.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادثة.

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