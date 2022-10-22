الأوفر برايس يواصل التراجع للنسخة هيونداي إلنترا CN7 .. اعرف التفاصيل

تراجعت اسعار الاوفر برايس للنسخة هيونداي النترا CN7 بنسبة تتراوح بين 50 و 60 ألف جنيه، حيث سجلت تلك القيمة مع بداية شهر اكتوبر الجاري حوالي 180 الف وحتى 210 آلاف جنيه بحسب الفئات المقدمة، لتصل نسبة الأوفر برايس الحالية بعد آخر تراجع إلى 130 و150 ألف جنيه، أي بنسبة تصل لـ 60 ألف جنيه.

وتبدأ الاسعار الرسمية للسيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 من 440 الف جنيه للفئة الاولى، و 450 الف جنيه للفئة الثانية، بالاضافة إلى 465 ألفا للثالثة، و490 ألف جنيه للفئة الرابعة، و515 ألف جنيه للخامسة.

هيونداي النترا CN7

وبلغت اسعار الفئة السادسة للسيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 نحو 535 الف جنيه، بالاضافة إلى 550 الف جنيه للفئة ADVANCED، و 555 الف جنيه لفئة ADVANCED WHITE PACK، و مبلغ 610 آلاف جنيه للفئة PREMIUM، وحتى 615 ألف جنيه لفئة PREMIUM WHITE PACK.

هيونداي النترا CN7

وتحتوي السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 على باقة من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة، بينما تتمتع بمحرك 1600 سي سي، 4 سلندر رباعي الاسطوانات، يستطيع أن يقدم 126 حصانا، و 155 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

هيونداي النترا CN7

ويمكن للسيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 أن تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، من نقطة الصفر خلال مدة زمنية تقدرها 11.6 ثانية، حيث تتمتع بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 نقلات بتقنية الدفع الامامي للعجلات.