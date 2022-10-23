أفخم ساعة يد من بوجاتي .. كم يبلغ سعرها؟| صور

استطاعت شركة بوجاتي الفرنسية، أن تحتل مكانة مميزة ومرموقة داخل اسواق السيارات العالمية والعربية، لما تقدمة من طرازات رياضية تتمتع بقدرات فنية خارقة، وعلى رأسها الايقونة بوجاتي شيرون، والتي تعد من اسرع السيارات في العالم.

ساعة بوجاتي Bugatti Carbone Limited Edition

ساعة بوجاتي Bugatti Carbone Limited Edition

وفي شراكة بين بوجاتي الفرنسية و VIITA، صممت اول ساعة يد مبنية على هيكل من الياف الكربون بشكل كامل، حيث تقدم باسم Bugatti Carbone Limited Edition، بينما اعتمدت على عدة لمسات عصرية وتكنولوجية، بالإضافة إلى مظهرها الخارجي الانيق.

ساعة بوجاتي Bugatti Carbone Limited Edition

تحتوي ساعة بوجاتي Bugatti Carbone Limited Edition على بطارية تدوم 15 يومًا تحت الاستخدام العادي، بينما يمكنها العمل لمدة تتراوح بين يومين و 3 ايام، عند استخدامها بشكل دائم، إلى جانب استخدام خصائص GPS الخدمية.

ساعة بوجاتي Bugatti Carbone Limited Edition

وتقدم ساعة Bugatti Carbone Limited Edition ببطارية 540 ملي امبير، وباستخدام الياف الكربون انخفض الوزن الكلي لساعة اليد بنسبة 13 %، بينما تمتلك عدة خصائص، ومنها: تتبع بيانات التسارع؛ في حالة استخدامها داخل إحدى حلبات السباق، بالاضافة إلى تحديد المواقع حول العالم بشكل دقيق.

ساعة بوجاتي Bugatti Carbone Limited Edition

وتضم ساعة Bugatti Carbone Limited Edition شاشة ملونة تعمل باللمس وزجاج ياقوتي، بينما تحتوي على 16,7 مليون لون، مع حجم كلي يبلغ 390 × 390 بكسل، بالاضافة إلى قدرات اخرى مثل: خاصية الاستخدام أثناء السباحة بشكل طبيعي، حيث أنها مقاومة للمياه بعمق 100 متر، وإمكانية قياس معدل ضربات القلب، والعديد من البيانات الطبية حول مستخدمها.

ساعة بوجاتي Bugatti Carbone Limited Edition

وتقدم ساعة بوجاتي Bugatti Carbone Limited Edition بقيمة سعرية قدرها 2548 دولارًا أمريكيًّا، بينما يتم تدشينها عبر 2500 نسخة فقط.