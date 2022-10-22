إنتر ميلان يتقدم على فيورنتينا 2-1 في الشوط الأول بالدوري الإيطالي

تقدم فريق إنتر ميلان، على نظيره فيورنتينا بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقدم نيكولا باريا لإنتر ميلان بهدف في الدقيقة 2، وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 15، وقلص أرتور كابرال الفارق بهدف أول لفيورنتينا في الدقيقة 33.

وجاء تشكيل إنتر ميلان الرسمي كالتالي:

أونانا - أتشيربي - دي فري - سكرينيار – ديماركو – مخيتاريان – هاكان – باريلا -دارميان - كوريا – لاوتارو مارتينيز.

ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الثامن برصيد 18 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما يأتي فريق فيورنتينا في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط.