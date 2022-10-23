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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اطلقتها وزارة الشباب والرياضة .. الحملة المصرية للشباب والمناخ 

الوفد يستمع الي تجارب
الوفد يستمع الي تجارب شمال سيناء

اطلقت  وزارة الشباب والرياضة ،الحملة المصرية للشباب والمناخ  "EGYouth4Climate"  من خلال قافلة العمل المناخي والشباب التي تجوب كافة محافظات الجمهورية على مدار شهرين وصولًا إلى مدينة شرم الشيخ المستضيفة للمؤتمر.، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تأكيدًا لتعزيز دور ومشاركة الشباب المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

حيث استمع الوفد إلى الأفكار والحلول المبتكرة التي قدمها تحدي شباب محافظة  شمال سيناء، للتغلب على تحديات التغير المناخي والتي تقودها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اليونيسيف، وأبدت اللجنة بالإعجاب الشديد وبطريقة عرض الشباب المشروعات التي قاموا بتنفيذها.

 

اليونيسيف

 

وضم  الوفد كل من : جيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة اليونيسيف، جايا ستريجلي رئيس برامج النشء والشباب، ليزلي ريد رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عزة الدري وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة،وإيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين بوزارة الشباب والرياضة، منال جمال رئيس الإدارة المركزية للتدريب والمشروعات، سامي عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وأماني عبد العظيم مدير إدارة تمكين الشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء.
 

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الحملة المصرية الشباب المناخ وزارة

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