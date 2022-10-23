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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ثروته من زوجته..رئيس وزراء بريطانيا أغنى من الملك لأول مرة في التاريخ

صدى البلد

نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، تقريرا قالت فيه إنه في حال فوز ريشي سوناك في انتخابات "حزب المحافظين" الأسبوع المقبل، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء ليز تراس، فسيكون أول رئيس وزراء بريطاني تزيد ثروته على ثروة الملك، فضلا عن احتمالية كونه أول رئيس وزراء آسيوي لـ بريطانيا.

وقالت "الجارديان" في تقريرها، إن ثروة سوناك وزوجته اكشاتا مورتي تقدر بنحو 730 مليون جنيه إسترليني ما يُعادل 825 مليون دولار، أي ما يقرب من ضعف ثروة الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا، والمقدرة بـ350 مليون جنيه ما يُعادل 395 مليون دولار.

وأضافت الصحيفة أنه إذا أصبح سوناك رئيسًا للوزراء، فستكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ، التي سيكون فيها شاغل 10 داونينج ستريت (مقر رئاسة الوزراء) أكثر ثراءً من الملك في قصر باكينجهام، وفي وقت يعاني فيه ملايين البريطانيين من أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ثروة سوناك

أصبح سوناك، الذي أصبح في وقت سابق من العام الجاري أول سياسي في خط المواجهة، يتم إدراجه على الإطلاق في قائمة أثرياء المملكة المتحدة، ينافس الملك تشارلز أيضًا من حيث عدد المساكن الرسمية.

ويتنافس سوناك، الذي شغل منصب وزير الخزانة سابقًا ويتنافس مع رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون والنائبة بيني مورداونت على منصب زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء، يمتلك محفظة من 4 عقارات كبيرة منتشرة في جميع أنحاء العالم، وتقدر قيمتها بأكثر من 15 مليون جنيه ما يُعادل 17 مليون دولار.

وتولّى سوناك وزارة الخزانة خلال فترة جونسون، وكان المنافس الرئيسي لخلافته، إلا أنه خسر أمام تراس خلال جلسة انتخابات سريعة لحزب المحافظين أوائل الشهر الماضي.

يقضي سوناك وزوجته وابنتيه كريشنا وأنوشكا يقضون معظم أيام الأسبوع في منزلهم المكون من 5 غرف نوم في ضاحية "كنسينجتون" غرب لندن، والذي يقدره وكلاء العقارات بأكثر من 7 ملايين جنيه ما يُعادل 8 ملايين دولار.

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وتأتي معظم ثروة سوناك من زوجته، ابنة الملياردير الهندي، والتي كانت محل جدل  في الفترة الأخيرة، ومن المرجح أن يتكرر هذ الجدل مرة أخرى الأسبوع المقبل.

وعن ثروته، قال سوناك في تصريحات صحفية سابقة إنه جنى الكثير من أمواله من بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس"، وصناديق تحوط عالمية، وأنه لا يخشى الإجابة على الأسئلة المتعلقة بثروته في أي وقت.

أول آسيوي يصبح رئيسا لوزراء بريطانيا

ومنذُ أن تولى أول رئيس وزراء بريطاني منصبه في عام 1721، شغل هذا المنصب إجمالاً 55 شخصًا جاؤوا من مجموعة متنوعة من الخلفيات والمعتقدات السياسية، لكن كان لديهم جميعًا شيء واحد مشترك على الأقل وهو أنهم كانوا من البيض.

وفي تقرير مصور قال تلفزيون "بي بي سي" البريطاني، إن سوناك، المليونير البالغ من العمر 42 عامًا، هو واحد من المرشحين النهائيين لمنصب رئيس الوزراء.

وفي بلد يبلغ تعداد سكانه نحو 65 مليون نسمة 87% من البيض، يشكل الآسيويون أكبر أقلية بنسبة 7% وتعود جذور معظمها إلى الهند وباكستان وبنغلاديش، وكلها كانت جزءًا من الإمبراطورية البريطانية حتى الاستقلال في عام 1947.

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