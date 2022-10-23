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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هالاند يغرد منفردا ومركز متأخر لـ صلاح.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

واصل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح نتائجه السلبية بعد الهزيمة من نظيره نوتينجهام فورست، بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل محمد صلاح في التسجيل أمام فريق نوتينجهام فورست ومساعدة فريقه  في الفوز والتقدم في جدول الترتيب بالدوري الإنجليزي.

ووفقا لشبكة "سكواكا" فإن محمد صلاح واجه 28 فريقا في الدوري الإنجليزي منذ مجيئه إلى ليفربول، واستطاع التسجيل في 26 منهم وفشل في التهديف أمام كلا من سوانزي سيتي ونوتينجهام فورست.

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ولم يسجل محمد صلاح سوى 3 أهداف منذ بداية الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

علي جانب آخر واصل فريق مانشستر سيتي نتائجه المميزه في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز بالفوز علي برايتون بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات نفس الجولة . 

واكتسح هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي قائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 17 هدف خلال 13 مباراة لعبت حتي الان وسجل في شباك برايتون هدفين .

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن : 

1- هالاند  “ مانشستر سيتي ” :  17
2- هاري كين “توتنهام ” :  9 
3- ميتروفيتش “فولهام ” :  8
4- إيفان توني “ برينتفورد ” : 8
5- فودين كانشستر سيتي " :  6
6- فيرمينو “ ليفربول ” :  6 
7- خيسوس “ أرسنال ” :  5
8- ماديسون “ليستر سيتي ” :  5
9- تروسارد : 5
10- الميرون : 5
11- زاها : 5
12- اليستير : 4
13- ساكا : 4
14- مارتينلي : 4 
15- مورينو : 4
16- محمد صلاح : 3

ليفربول محمد صلاح الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي هالاند

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