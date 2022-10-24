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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

منها وضع الرسائل السرية.. 3 مزايا مذهلة على واتساب تحتاج إلى معرفتها

واتساب
واتساب

يقدم تطبيق واتساب Whatsapp، مجموعة رائعة من الأدوات والميزات المجانية، كما يوفر مجموعة مميزات خفية مفيدة قد يغفل عنها ملايين المستخدمين، وذلك رغم فوائدها الكبيرة التي يمكن استخدامها لتحقيق أكبر استفادة من تطبيق الدردشة والتواصل الأكثر شعبية حول العالم.

3 مميزات مذهلة على واتساب قد يفيدك معرفتها

 

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1. حذف الرسائل المرسلة:

تعد القدرة على حذف رسالة بعد إرسالها أحد أفضل مزايا واتساب، وعلى عكس خدمات المراسلة الأخرى مثل iMessage من آبل، عندما تقوم بحذف رسالة نصية قمت بإرسالها على واتساب فإن النظام الأساسي للخدمة تزيل الرسالة لدي الجميع، وليس من على جهازك فقط، وتعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص في حال قمت بإرسال رسالة إلى دردشة خاطئة أو إذا كانت رسالتك تحتوي على خطأ إملائي، فقط كل ما عليك فعله هو تحديد الرسالة التي تؤد إزالتها> ثم اضغط عليها ضغطة مطولة حتي يظهر خيار "حذف"> من النافذة المنبثقة اختر حذف للجميع أو Delete for everyone.


2. إرسال رسالة تختفي:

ميزة خصوصية أخرى يجب أن يعرفها الجميع على واتساب وهي كيفية إرسال رسالة أو صورة أو مقطع فيديو يختفي بعد إرساله، إذا قمت بتشغيل هذه الميزة، فستجعل أي رسائل جديدة في الدردشة تختفي بعد 7 أيام، للقيام بذلك، اذهب إلى الدردشة المحددة> انقر فوق اسم الشخص في الجزء العلوي في نافذة الدردشة> وانقر فوق خيار Disappearing messages> ثم حدد المدة الزمنية التي تريد حذف الرسائل فيها>، ثم انقر فوق موافق On.

3. إرسال الرسائل عبر الكمبيوتر:

لا يقتصر استخدام واتساب على هاتفك المحمول فحسب، بل يمكنك أيضا استخدامها على جهاز لوحي أو كمبيوتر محمول أو كمبيزتر سطح مكتب، يوجد تطبيق متصفح يمكنك من خلاله الوصول إلي رسائل واتساب، والذي يقوم بمزامنة كل شيء من هاتفك إلى الكمبيوتر المحمول، كما يمكنك أيضا تنزيل تطبيق مخصص لسطح المكتب، ولمزامنة رسائلك اتبع الخطوات الآتية:

- افتح تطبيق واتساب على هاتفك.
- انقر على الإعدادات Settings من القائمة المنبثقة.
-اضغط على خيار الأجهزة المرتبطة.
- على جهاز الكمبيوتر اذهب إلى صفحة واتساب ويب.
- قم بمسح رمز الاستجابة السريعة QR code الذي يظهر على صفحة المتصفح باستخدام كاميرا هاتفك، لفتح ومزامنة رسائل على جهاز الكمبيوتر.

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