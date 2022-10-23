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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في محافظات مصر.. فعاليات ثقافية لتعزيز القيم الإيجابية

فعاليات ثقافية
فعاليات ثقافية

أقامـت الدولـة المصرية، متمثلة في وزارة الثقافة، العديـد مـن الفعاليـات الثقافيـة التـي تهـدف إلـى تعزيـز القيـم الإيجابيـة على مدار السنوات الماضية، ومنهـا: مسـابقة «مـازال النيـل يجـري» فـي أغسـطس 2018، والتـي جاءت فـي مجـال الرسـم والمقـال والشـعر، بهـدف تعريـف الأطفـال بأهميـة النيـل وقيمـة الميـاه فـي حياتنـا، هـذا إلـى جانـب التهديـدات والأضـرار التـي تتعـرض لهـا ميـاه النيـل، فضلا عـن تعزيـز ثقافـة الحفـاظ علـى الميـاه وترشـيد الاسـتهلاك، ومسـابقة «الانتمـاء الوطنـي» فـي التأليـف المسـرحي التـي انطلقـت فـي أكتوبـر 2018.

وأقيمـت بمناسـبة انتصـارات حـرب أكتوبـر، والمسـابقة البحثيـة عـن أعمـال ابـن خلـدون فـي ضـوء إعـلان عـام 2021-2022ً عامـا للثقافـة المصريـة التونسـية، والمسـابقة التشـكيلية والمعماريـة حـول موضـوع «التغيـرات المناخيـة»، والتـي أعلـن عنهـا المجلـس الأعلـى للثقافـة فـي سـبتمبر 2022، والتـي تتضمـن تصميـم مبنـى أو فكـرة مشـروع صديـق للبيئـة، أو مقتـرح تصميـم لتحديـث وإعـادة اسـتخدام مبنـى تاريخـي أو تراثـي قائـم.

وتنظيـم مؤتمـر أدبـاء مصـر بمحافظـة مرسـى مطـروح، فـي ديسـمبر 2018، تحـت عنـوان «المنتـج الثقافـي بيـن حريـة الإبـداع واقتصاديـات الصناعـة».

وتجـدر الإشـارة إلـى أنـه تـم تنظيـم مجموعـة ضخمـة مـن المهرجانـات والمعـارض الفنيـة كان مـن أبرزهـا: معـرض «كنــوز متاحفنــا الفنيــة» فــي مــارس 2018، والمهرجــان القومــي للمســرح المصــري خــال الفتــرة مــا بيــن يوليــو وأغســطس 2018 ، والمهرجــان القومــي للســينما المصريــة فــي أكتوبــر 2018، والمهرجــان الحــادي عشــر للحــرف التقليديــة والتراثيــة فــي أكتوبــر 2018، وصالــون الشــباب الــدورة التاســعة والعشــرون فــي نوفمبــر 2018.

هـذا إلـى جانـب تنظيـم مهرجانـات موسـيقى وغنـاء بالمناطـق الأثريـة بمختلـف المحافظـات، بهـدف تشـجيع السـياحة الداخليـة، ورفـع الوعـي السـياحي والأثـري لـدى المصرييـن، مثـل: مهرجـان «دنـدرة» للموسـيقى والغنـاء بمحافظـة قنـا خلال عامـي 2020 و2022 ،ومهرجـان «أبيـدوس الأول للموسـيقى والغنـاء» بمحافظـة سـوهاج عـام 2022 ، ومهرجـان «تل بسطا الأول» للموسـيقى والغنـاء بمحافظـة الشـرقية عـام 2022.

كمــا شــهدت مســارح الدولــة نشــاطا مكثفــا خــال عــام 2021؛ حيــث قدمــت دار الأوبـرا المصريــة علــى مختلــف مسـارحها بالقاهـرة والإسـكندرية ودمنهـور 926 فعاليـة فنيـة وثقافيـة متنوعـة، كمـا نجحـت فـي اسـتضافة عـدد مـن الفـرق الأجنبيـة، مثـل: فرقـة كايـرو سـتيبس مصـر / ألمانيـا،  وفرقـة مسـرح سـان بطرسـبرج - روسـيا، ورقصـات هنديـة- الهنـد، وتريـو ألبـا-  النمسـا، وفرقـة فالمنكـو دي مدريـد - إسـبانيا.

وفـي هـذا السـياق، قـدم البيـت الفنـي للمسـرح خلال عـام 2021 نحـو 500 ليلـة عـرض فـي القاهـرة والمحافظـات، وقدمـت الفـرق المسـرحية التابعـة للهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة 1950 ليلـة عـرض للفرق القومية والنـوادي والتجارب النوعيـة علـى مسـتوى الجمهوريـة، وقـدم البيـت الفنـي للفنـون الشـعبية والاسـتعراضية 343 ليلـة عـرض، كمـا قـدم الســيرك القومــي بالعجــوزة وجمصــة و15 مايــو وأماكــن متنوعــة 500 ليلــة عــرض، وقدمــت فــرق: رضــا، والقوميــة للفنــون الشــعبية، والقوميــة للموســيقى الشــعبية، وأنغــام الشــباب، 573 ّ ليلــة عــرض. 

كمــا مثــل مســرح المواجهــة والتجـوال المتنقـل وسـيلة فاعلـة لتحقيـق العدالـة الثقافيـة والوصـول بالمنتـج الثقافـي والفنـي إلـى ربـوع مصـر كافـة، خصوصـا القـرى والنجـوع والمناطـق الحدوديـة، والقـرى المنضويـة تحـت رعايـة مبـادرة حيـاة كريمـة؛ حيـث تـم تقديـم 400 ليلـة عـرض فـي280 ً قريـة ونجعـا بــ 14 محافظـة، خـال عـام 2021.

وتجـدر الإشـارة إلـى أن معـرض القاهـرة الدولـي للكتـاب فـي السـنوات القليلـة الماضيـة قـد تحـول مـن حـدث ثقافـي نخبـوي إلـى حـدث قومـي يهتـم بـه كل أفـراد المجتمـع علـى اختلاف اهتماماتهـم وأعمارهـم، ويقـدم فعاليـات متنوعـة بالإضافــة إلــى الكتــب، وقــد اســتطاع معــرض الكتــاب فــي يوبيلــه الذهبــي - الــدورة الخمســين المقامــة فــي ينايــر2019- أن يقــدم نفســه للعالــم بوصفــه حامـلا لدلالــة انتقــال مصــر إلــى الجمهوريــة الجديــدة، وذلــك عبــر انتقالــه إلـى أرض المعـارض الجديـدة بالتجمـع الخامـس، كمـا شـهدت الـدورة 53 فـي ينايـر 2022 إطلاق مشـروع الكتـاب الرقمــي وشــخصية المعــرض بتقنيــة الهولوجــرام وبرنامــج مهنــي يهــدف إلــى دفــع تنميــة صناعــة النشــر وإتاحــة بيــع الكتــب Online علــى المنصــة الرقميــة، وتوفيــر خدمــات التوصيــل، واســتحداث جائــزة أفضــل ناشــر عربــي مع زيادة قيمة الجوائز.

وزارة الثقافة الفعاليات الثقافية تعزيـز القيـم الإيجابيـة مـازال النيـل يجـري أهميـة النيـل وقيمـة الميـاه دار الاوبرا المصرية البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

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