لأول مرة بالدوري ..الزمالك يرتدي الطاقم الأخضر أمام سيراميكا كيلوباترا .. صور

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سيرتدي الطقم الأخضر الكامل لأول مرة هذا الموسم عندما يلتقي نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الأحد ضمن الدوري المصري الممتاز.

ويحل فريق الكرة بالزمالك، حامل اللقب، ضيفًا على سيراميكا كليوباترا عند الساعة 05:00 مساءً في مباراة تقام على ستاد القاهرة في افتتاح مباريات الجولة الثانية من الدوري.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الأحد صورًا من داخل غرفة خلع الملابس للطقم الأخضر الذي سيخوض به الفريق مباراة اليوم.

وكان نادي الزمالك أعلن قبل بداية الموسم أن طاقمه الاحتياطي (الثاني) سيكون باللون الأزرق، فيما سيكون الطقم الثالث بالأخضر الكامل.

وكان محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الفريق، وعمر جابر، العائد إلى القلعة البيضاء، قدما قميص الزمالك الثالث في جلسة تصوير نشرتها حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الزمالك فاز على سموحة بثنائية نظيفة يوم الأربعاء الماضي في الجولة الأولى من الدوري المصري.