المالية: نعمل على زيادة تنافسية الاقتصاد المصري بشكل عام

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية، إن الجلسة الأولى عن وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسة المنافسة، مشيرا إلي أن هناك مجموعة عمل كبيرة عملت على إعداد الوثيقة وتطويرها.

وأضاف نائب وزير المالية، خلال كلمته، بـ انطلاق اليوم الثاني لفعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022" بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن العمل يتم على زيادة تنافسية الاقتصاد المصري بشكل عام، و القطاع الخاص بشكل عام.

ولفت إلى أن الحوافز التى تعطيها لـ القطاعات كبيرة من أجل التقدم فى الصناعة، و زيادة تنافس الاقتصاد، وأن الدولة وضعت وثيقة حوكمة التعامل بين الدولة و المستثمرين و القطاع الخاص.