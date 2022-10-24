المالية : مهم وجود حياد تنافسي بوضوح .. فيديو

أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن المحور الأول في عرض اليوم هو مساندة جميع القائمين على هذا العمل، و مهم وضع مؤشرات قياس الإنجاز و مؤشرات قياس الأثر لما سوف يتم.

وأضاف أحمد كوجك خلال كلمته في جلسة وثيقة سياسة مليكة الدولة و دعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن الهدف الرئيسي تكوين تنافسية أكبر للاقتصاد المصري، و لكل العاملين في الاقتصاد المصري.

وتابع:"مهم يبقى في حياد تنافسي بشكل واضح، و ده محور مهم و ملازم للاستراتيجية"

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الجلسة تستهدف، على وجه الخصوص، استعراض دور الدولة المصرية في زيادة الإنتاج الزراعي، وإجراءات التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع الزراعة المصري، واستعراض الإجراءات الاستباقية للدولة المصرية للحد من مخاطر الأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي، إلى جانب وضع معالم لخارطة طريق نحو تعظيم الإنتاج الزراعي، وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي، فضلا عن الاستماع إلى رؤى وأفكار أصحاب المصلحة والمعنيين بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة، والعمل على صياغة سياسات التدخُّل من قِبل الدولة لحل المشكلات وتعظيم دور المؤسسات المعنيّة