بشرى سارة.. مدبولي يوجه رسالة مطمئنة لـ القطاع الخاص.. فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن القطاع الخاص يطالب بـ وضوح لـ الرؤية، وأن تكون المنافسة واضحة، وتطبق على الجميع، ووثيقة سياسات ملكية الدولة ستفعل ذلك.

وأضاف مصطفى مدبولى، خلال كلمته، بـ انطلاق اليوم الثاني لفعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022" أن الحياد التنفسي، هو :" الضرائب والمديونية، والتنظيم والتشريع، وأنه سيتم تطبيقه على الجميع، بالقطاعات المختلفة.

وكشف أن دولا كثيرة، مساهمة الحكومة فيها تكون كبيرة، ومن بين هذه الدول فرنسا، فالحكومة فى فرنسا متواجدة فى الكثير من القطاعات، والتواجد يكون من أجل التنظيم".