المالية: خفض الزمن والتكلفة الخاصة بالإفراج عن البضائع

أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية، أن استقرار الأوضاع من الأمور المهمة التى تكون سبب فى تقدم اقتصاد أى دولة.



ولفت إلى أن هناك عمل من قبل منظومة التجارة، وذلك من أجل خفض الزمن و التكلفة الخاصة بالإفراج عن البضائع، والفترة المقبلة سيكون هناك أشياء متطورة.



وأوضح أن رئيس الوزراء أنشأ المجلس الاقتصادي، وبه مجموعة من الخبراء، الذين يعطون المعلومات لـ التطوير.

وأضاف نائب وزير المالية، خلال كلمته، بـ انطلاق اليوم الثاني لفعاليات "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022" بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عمل يتم بشأن سياسة الحوافز و إجراءات زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وهناك توصيات بشأن دفع التنافسية الاقتصادية، وهناك حوافز ذكية.

