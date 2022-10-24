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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

عيب كده.. هجوم ناري من محمود سعد على والد حسام حبيب.. شاهد

محمود سعد
محمود سعد

هاجم الإعلامي محمود سعد والد حسام حبيب ، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، بعد تصريح الاخير بأن ابنه تربية واحدة ست . 

وقال محمود سعد فى فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك لابد على والد حسام حبيب ان يعتذر عن جملة تربية واحدة ست، التى أراد بها اهانة  ابنه ، فاذا كان هناك مشاكل بينهم ، فهذا الأمر يخضهم ، ولكن هذة الجملة لاتصح ، فالستات بتعرف تربي  .

واضاف محمود سعد قائلاً : تربية واحدة ست ، فالستات تربي العيال بسبب ظلم وقهر وقلة أدب الرجالة تجاه الستات، الست لما تربي ابنها مش بتكون رمت الاب من البلكونه ، ولكن بيكون علشان ساب البيت وراح أتجوز واحدة ثانية . 

وتابع محمود سعد : انا أجمل الاشياء التى حدثت فى حياتي انني تربية واحدة ست، عرفت من خلالها الجدعنة ، وكان الشارع كله يحترمها ، وأقول لوالد حسام حبيب عيب كده وإعتذر للستات  .

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تصريحات والد حسام حبيب :

أثار الفنان حسام حبيب حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاته المثيرة للجدل مع الإعلامى عمرو أديب والتى دفعت والده حسين حبيب للخروج عن صمته ويهاجم ابنه.

وقال والد حسام حبيب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك : "أنت بتقول لما رجعت ليها العربية، واحد بيشتغل معاها أخد العربية اللي بـ 5 مليون وقالها هابقي أديكي بيها شغل، وواحد محاسب تعرفه قريب شكالها حاله أعطت له 100 ألف دولار وخلع، وأنها بتكتب شيكات للناس على بياض.. أنت كده بتدي مبرر لأهلها ليحجروا عليها وبتطلعها أنها سفيهه وعبيطه وأنا من معرفتي بيها إنها واعية وناصحة، بتيجي تكحلها تعميها.. اسأل أبوك يقولك تقول ايه، أنت بتقول أنك عمرك ما أخدت منها فلوس وأهلها عايشين على قفاها وأنك ما بتشتغلش أربع سنين كنت عايش على قفا مين!.

وأضاف والد حسام حبيب : “هي قالت لي يابابا أنا عايزه أتجوز راجل يصرف عليا وقلتله عايزك تشتغل وتصرف على بيتك عشان تكبر في نظر مراتك وتحترمك، الحب وحده لا يكفي، اخدت مني مليون جنيه عشان تشطب فيلتك وما تعيش في بيت مراتك وها اردهملك.. ومن ساعة ما اتطلقت، وأنا بصرف عليك ورايح تقول لعمرو أديب وتهاجمني لتاني مره أنك ماتعرفنيش من 14سنه.. ما بتعرفنيش إلا للمصلحة وعشان تاخد فلوس وما دخلتش بيتى سبع سنين، وجيت بس تاخد فلوس وقلت ما بتشتغلش عشان شيرين ومشاكلها كانت شغلاك بقالك سنه مطلقاها ما اشتغلتش ليه بطل حجج وخليك راجل.. أنت فعلا مش تربيتي أنت تربية واحدة ست طلعت من بيت مامي على بيت مراتك يا أخي عرتنا”.

 

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