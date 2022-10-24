عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

50 عاما علاقات أخوية | الأعمال المصري : الإمارات أكبر مستثمر في مصر

مجلس الاعمال المصري
مجلس الاعمال المصري الاماراتي

أكد المهندس محمد محلب عضو مجلس الاعمال المصري الاماراتي ورئيس شركة رواد الهندسة الحديثة ان العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية بين الدول.

وقال ان احتفالات البلدين بالشراكة يجسد عمق الروابط التاريخية وروابط الاخوة الراسخة بين الشعبين.

وأضاف محلب بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية ان احتفالية مصر والإمارات قلب واحد.. شعار يعبر عن تاريخ من الشراكة الشاملة بين البلدين الشقيقين مشيرا الي ان التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين يترجم قوة العلاقات الراسخة وان الملف الاقتصادي يحظى باهتمام من القادة في البلدين فالإمارات أكبر مستثمر في مصر وهناك فرص واعدة تنتظر العلاقات المصرية الإماراتية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي تعود آثارها بالخير والازدهار على شعبي البلدين.

وقال ان تنظيم هذه الاحتفالية رسالة محبة وتقدير واعتزاز ويُترجم اختيار شعار «مصر والإمارات قلب واحد» خمسة عقود من المحبة والاعتزاز بروابط الأخوة والشراكة الشاملة بين البلدين الشقيقين.
 

الامارات الإمارات العربية التكامل الاقتصادي الامارات العربيه المتحده جمهورية مصر العربية دولة الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشهود يكشفون المستور.. لماذا أجبرت "أستاذة الجامعة" إبنها على التسول ؟

اشتري دلوقتي الجرام يبدأ بـ745 جنيهًا.. مفاجأة صادمة في أسعار الذهب الآن

17 مليون دولار| نوال الزغبي : الحمد لله رصيدي بقى صفر بالبنوك

بعد إعلان نية التحرر من الدولار‎.. كم سجل سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن؟

أحدهما معشوق الجماهير.. مفاجأة | نجما الزمالك ينتقلان إلى نادٍ درجة رابعة

الكيلو بـ27 جنيه|مفاجأة قوية في أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة لحل أزمة الأعلاف

فلوس الغرامة مجهزتش.. تضاؤل فرص لحاق كهربا بالسوبر المصري بين الأهلي والزمالك

5 مشاهد مؤثرة في محاكمة عريس الإسماعيلية المتهم بالاعتداء على زوجته.. صور وفيديو

ترشيحاتنا

خالد الغندور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر

النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري

مؤسسة التمويل الدولية: 5 مليار دولار استثمارات فى مصر منذ عام 2005

المؤتمر الاقتصادي مصر 2022| جهود التنمية المحلية لتشجيع الاستثمار بالمحافظات

غياب صخرة الوسط.. صدمة لجهاز الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر المصري

انقلاب على الدولار.. ما هو مؤشر الجنيه وكيف يظهر تفوق الأحمر على العملات الأجنبية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة:تطبيق التأسيس العسكرى لـ 100 مدرسة تعليم فني..وتأهيل شباب المصريين بالخارج

الشهود يكشفون المستور.. لماذا أجبرت "أستاذة الجامعة" إبنها على التسول ؟

بدون ماكياج .. فرح الزاهد تستعرض رشاقتها على إنستجرام | شاهد

مفعولها سحر.. أطعمة لا تنسى تناولها قبل العلاقة الزوجية

فيديو

الجمهور اتصدم ..صفحة لبيع الشعر المستعار تفجِّر مفاجأة حول تسريحة هنا الزاهد

في ظهور خاص بعد وفاته | دموع يسرا بسبب هشام سليم .. فيديو

عيب كده.. هجوم ناري من محمود سعد على والد حسام حبيب.. شاهد

الأهلي والزمالك في كأس السوبر.. الأحمر يصالح جماهيره والأبيض يسعى للثلاثية.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

إلهام أبو الفتح

المؤتمر الاقتصادي بين الطموحات والتحديات

سوسن مراد عز العرب تكتب.. نهضة الصناعة الإبداعية في مصر

نهى زكريا

الاكتفاء الذاتي من الأعلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ