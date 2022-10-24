50 عاما علاقات أخوية | الأعمال المصري : الإمارات أكبر مستثمر في مصر

أكد المهندس محمد محلب عضو مجلس الاعمال المصري الاماراتي ورئيس شركة رواد الهندسة الحديثة ان العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية بين الدول.



وقال ان احتفالات البلدين بالشراكة يجسد عمق الروابط التاريخية وروابط الاخوة الراسخة بين الشعبين.



وأضاف محلب بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية ان احتفالية مصر والإمارات قلب واحد.. شعار يعبر عن تاريخ من الشراكة الشاملة بين البلدين الشقيقين مشيرا الي ان التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين يترجم قوة العلاقات الراسخة وان الملف الاقتصادي يحظى باهتمام من القادة في البلدين فالإمارات أكبر مستثمر في مصر وهناك فرص واعدة تنتظر العلاقات المصرية الإماراتية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي تعود آثارها بالخير والازدهار على شعبي البلدين.



وقال ان تنظيم هذه الاحتفالية رسالة محبة وتقدير واعتزاز ويُترجم اختيار شعار «مصر والإمارات قلب واحد» خمسة عقود من المحبة والاعتزاز بروابط الأخوة والشراكة الشاملة بين البلدين الشقيقين.

