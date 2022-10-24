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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سري الدين: يجب إعادة النظر في دور القطاع الخاص لتمويل مشروعات البنية الأساسية

هاني سري الدين
هاني سري الدين

أكد هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ، أن تمكين الاستثمار الخاص أصبح قضية أمن قومي، وذلك للاستثمار من أجل التشغيل والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي.

 

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وقال هاني سري الدين في كلمته في فعاليات جلسة فرص وآفاق التمويل الدولية لدعم القطاع الخاص، إحدى جلسات فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي 2022، :"الانفاق والاستثمار العام زاد خلال السنوات الماضية ،  لكن انخفض حجم الاستثمارات الخاصة".

وأضاف هاني سري الدين:" من أجل الحفاظ على الإنفاق العام في مشروعات البنية الأساسية يجب  اعادة النظر في دور القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية الأساسية وتشغيلها  وهذا أمر في منتهى الاهمية ".

وتابع هاني سري الدين:"  لابد ان نعيد النظر في طريقة عمل وحدة مشاركة القطاع الخاص  ل الخاص مع القطاع العام لأنه لم تؤدي الدور المرجو منها في عمليات تحديد المشروعات او الدعم المالي والفني ".

وأكمل هاني سري الدين:"المرحلة المقبلة نحتاج دور اكبر للقطاع الخاص في تمويل مشورعات النبية الأساسية ".

 

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