منافسته تنسحب.. ريشي سوناك رئيسًا للحكومة البريطانية

أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك فاز برئاسة الحكومة، وذلك بعد انسحاب المنافسة له في حزب المحافظين بيني موردونت.

ونشرت وزيرة العلاقات مع البرلمان بيني موردونت بيانًا تعلن فيه انسحابها من سباق رئاسة الوزراء البريطانية، ما يعني فوز سوناك برئاسة الوزراء.

ومن المقرر أن يخاطب سوناك نواب حزب المحافظين في تمام الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت جرينتش بمجلس العموم.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها سوناك علنًا منذ استقالة ليز تراس.

وبُرز اسم وزير المالية والخزانة السابق ريشي سوناك باعتباره المرشح الأوفر حظًا، لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تراس، وذلك بعد انسحاب رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.

وأعلن جونسون، أمس الأحد، انسحابه من سباق رئاسة حزب المحافظين، بسبب عدم وجود حزب موحد داخل البرلمان.

وقال جونسون: "لا يمكن ان أخوض هذه الانتخابات في ظل عدم وجود حزب موحد داخل البرلمان"، ليفسح الطريق أمام ريشي سوناك لتولي المنصب.