فيريرا يجتمع مع معاونيه على هامش مران الزمالك اليوم

اجتماع وجلسه خاصه بمران الزمالك

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع معاونية أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين، على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة السوبر المقبلة .

وشهدت الجلسة التشاور حول بعض الأمور الفنية وخطة التدريبات الخاصة بالاستعداد لمباراة السوبر المقبلة أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الإمارات.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني على الإجتماع بالدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، للاطمئنان على حالة اللاعبين، استعدادا للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي على لقب السوبر المحلي، يوم الجمعة المقبل بمدينة العين على ملعب هزاع بن زايد في تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة بتوقيت مصر.