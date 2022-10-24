مطالب أمريكية لإدارة بايدن بالدخول في مفاوضات مباشرة مع روسيا

دعا عشرات من أعضاء مجلس النواب الأمريكي الليبراليين الديمقراطيين، الرئيس جو بايدن، لتغيير استراتيجيته الخاصة بشأن الحرب في أوكرانيا، والسعي إلى الدبلوماسية والمفاوضات المباشرة مع روسيا، لإنهاء النزاع المستمر منذ أشهر.

وفي رسالة موجهة لبايدن، اقترحت المجموعة المكونة من 30 ديمقراطيا، إنهاء الحرب عن طريق الدبلوماسية، مؤكدة أنه من الضروري منع حدوث صراع طويل الأمد.

وقال النواب إنه "نظرا للدمار الذي سببته الحرب لأوكرانيا والعالم .. فضلا عن مخاطر التصعيد الكارثي.. نعتقد أنه من مصلحة أمريكا وأوكرانيا والعالم تجنب صراع طويل الأمد".

وطالبوا في رسالتهم الرئيس بايدن، بإقران الدعم العسكري والاقتصادي لكييف، بتحركات دبلوماسية، ومضاعفة الجهود بحثا عن إطار واقعي لوقف إطلاق النار.

وتأتي المطالب الأمريكية باللجوء للمفاوضات، في وقت تستهدف روسيا البنية التحتية لأوكرانيا، ما يضر بشكل أساسي بإمدادات الطاقة قبل فصل الشتاء.

من جانبه، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، إن الإدارة الأمريكية تلقت الرسالة بشأن إجراء محادثات مباشرة مع روسيا.

وأشار كيربي إلى أنه لا توجد مؤشرات على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للدخول في مفاوضات دبلوماسية جادة لإنهاء الحرب.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الأمر متروك لأوكرانيا ورئيسها فولوديمير زيلينسكي، لتحديد الوقت المناسب للعودة إلى طاولة المفاوضات.