خائف ومتبلد الإحساس.. خبيرة تكشف حقيقة حركات جسد رئيس وزراء بريطانيا

زعمت خبيرة في لغة الجسد أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد الملياردير «ريشي سوناك» بدا وكأنه "خائف" بدلاً من بث الطمأنينة في الشعب خلال خطابه الأول كزعيم لحزب المحافظين.

سوناك خائف

قالت خبيرة لغة الجسد «جودي جيمس» إن سحر رئيس الوزراء المنتظر “استنفد'' خلال خطابه، وظهر جليًا أنه "متبلد الإحساس" ويعكس الخوف بدل الطمأنينة مثل ليز تروس، إن لم يكن أكثر.

وأضافت أنه وفقًا لـ لغة الجسد الخاصة به خلال الخطاب، فقد بدا سوناك وكأن "لديه مشاعر مختلطة" بعد أن تغلب على بيني موردنت، وفي النهاية "لم تكن تلك بداية عالية التأثير وهو في أمس الحاجة لذلك".

بيان غير موفق

في بيان قصير مسجل، ومكون من 183 كلمة فقط، قال السيد سوناك إنه "يشعر بالتواضع والشرف" لانتخابه رئيسًا للوزراء بعد تصويت 200 نائب برلماني وتقريرهم مصير المنصب الأعلى في البلاد.

وأشاد بسلفه «بوريس جونسون»، قائلًا إنه "قاد بكرامة ونعمة"، ووعد سوناك بتوحيد حزب المحافظين والمملكة المتحدة البريطانية".

في حديثها إلى صحيفة مترو البريطانية، قالت خبيرة لغة الجسد جودي: "يبدو أن سحر ريشي قد استنفد مع هذا التسليم الثابت للعين في مكان واحد وتعبيرات وجهه غير المبتسمة.. فقظ كان يقرأ الخطاب بدلًا من جعل الكلمات تبدو وكأنها كلماته الخاصة".

كما تشير ضم ذراعيه لضلوعه إلى توجهه نحو سلطة مؤكدة وفقًا لخبيرة لغة الجسد.