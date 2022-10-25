أمريكا تحظر دخول 3 مسؤولين عسكريين سوريين

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن قرار حظر دخول 3 مسؤولين عسكريين سوريين؛ لاتهامهم بالتورط في ارتكاب هجمات مزعومة باستخدام غاز الأعصاب "السارين" في الغوطة، في أغسطس 2013، ما أسفر عنه مقتل نحو 1400 شخص.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية بأن "الولايات المتحدة حظرت دخول 3 مسؤولين عسكريين تابعين للنظام السوري متورطين في هذه الضربات الجوية، وهم العميد عدنان عبود حلوة، واللواء غسان أحمد غنام، واللواء جودت صليبي مواس، وكذلك أفراد عائلاتهم المباشرين".

وكان مفتشو الأمم المتحدة قد أكدوا حينها، التوصل إلى أدلة واضحة على استعمال هذا الغاز في الهجمات التي استهدفت الغوطة، وأن صواريخ أرض-أرض مجهزة بالغاز قد تم استخدامها.

وفي أكتوبر 2020، أعلن المجلس الأوروبي عن تمديده للعقوبات المفروضة على الأشخاص المستخدمين للأسلحة الكيميائية حتى 16 أكتوبر 2021، وتشمل 5 أشخاص على صلة بالحكومة السورية.

وبدأ العمل بنظام العقوبات الأوروبية في عام 2018. ويهدف إلى مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية. وقد كان من المقرر تطبيق العقوبات حتى 16 أكتوبر 2020.

فيما نفت سوريا تلك الاتهامات، وأصدرت عدة بيانات تدين فيها العقوبات الأمريكية والمزاعم باستخدام دمشق أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2013