إذا ضاق عليك الرزق.. الإفتاء: احذر هذا الفعل يحرمك من الغنى العاجل

إذا ضاق عليك الرزق وزادت المشاكل الزوجية ، فهنا يقع الكثيرون في عدة أخطاء تزيد من كدر العيش وتحرمهم الفرج، وحيث إن هذه من المسائل العامة التي تعبر عن الجميع ، ممن يعانون ضيق الرزق ، أيا كانت صوره، فقد أصاب الكل ، حيث إنها الحياة الدنيا دار المشقة والبلاء، من هنا ينبغي معرفة ما ينبغي فعله إذا ضاق عليك الرزق وزادت المشاكل الزوجية ، حتي لا يتفاقم الكرب أكثر، وهو ما يعطي سؤال : إذا ضاق عليك الرزق ماذا تفعل ؟ ، أهمية كبيرة ويزيد البحث عنه.

إذا ضاق عليك الرزق

إذا ضاق عليك الرزق وزادت المشاكل الزوجية ، أوصت دار الإفتاء المصرية ، قائلة للزوجين: تعلقا بالله سبحانه وتعالى، واعتنيا بصلاح شؤون حياتكما الأخروية، فإن التعلق بالله تعالى طريق السعادة والراحة، فرمي الحمول والهموم عليه سبحانه يجعل الإنسان مقبلًا على إصلاح حاله مع الله في الدنيا مما يترتب عليه صلاح حاله في الآخرة.

واستشهدت «الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشۡقَىٰ﴾ الآية 123 من سورة طه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من نزلت به حاجة فأنزلها بالناس لم تُسَد فاقته، فإن أنزلها بالله عز وجل أوشك الله له بالغنى، إما أجر آجل، وإما غنى عاجل».

وأوضحت أن الاستِعانةُ باللهِ سُبحانَه وتعالى وتَعلُّقُ القلبِ به مِن أهمِّ ما يُفرِّجُ الهمُومَ، ويَرفَعُ الكرُوبَ في الدُّنيا والآخِرةِ، منوهة بأن في هذا الحديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن نزَلتْ به فاقَةٌ"، أي: حاجَةٌ شديدَةٌ؛ مِن ضِيقٍ في العيْشِ أو غيرِه ، "فأنزَلَها بالنَّاسِ"، أي: طلَب مِن النَّاسِ ما يرفَعُ عنه حاجَتَه، واعتمَد عليهم في رفْعِ تلك الحاجَةِ الَّتي حدَثتْ له، كان عِقابُه "لَم تُسدَّ فاقَتُه"، أي: لَم تُرفَعْ عنه تلك الحاجَةُ؛ فقد سأَل واعتمَد على مَن لا يملِكُ له نفْعًا ولا ضَرًّا.

وتابعت: "ومَن نزَلتْ به فاقَةٌ"، أي: حاجَةٌ شدِيدةٌ؛ مِن ضِيقٍ في العيْشِ أو غيرِه، "فأنزَلَها باللهِ"، أي: سأَل اللهَ أنْ يرفَعَها، واعتمَد عليه، وظنَّ ألَّا يفعَلَ ذلك إلَّا اللهُ، "فيوشِكُ اللهُ له برزْقٍ عاجِلٍ أو آجِلٍ"، أي: يَقترِبُ له الفرَجُ مِن اللهِ بأنْ يَرزُقَه ما يسُدُّ به حاجَتَه، وهذا كلُّه مِن التَّربيةِ النَّبويَّةِ للمُسلِمينَ على حُسْنِ التَّوكُّلِ على اللهِ وسُؤالِه والطَّلبِ منه، وعدَمِ الرُّكونِ إلى النَّاسِ.