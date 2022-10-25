عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

إذا ضاق عليك الرزق.. الإفتاء: احذر هذا الفعل يحرمك من الغنى العاجل

إذا ضاق عليك الرزق
إذا ضاق عليك الرزق

إذا ضاق عليك الرزق  وزادت المشاكل الزوجية ، فهنا يقع الكثيرون في عدة أخطاء تزيد من كدر العيش وتحرمهم الفرج، وحيث إن هذه من المسائل العامة التي تعبر عن الجميع ، ممن يعانون ضيق الرزق ، أيا كانت صوره، فقد أصاب الكل ، حيث إنها الحياة الدنيا دار المشقة والبلاء، من هنا ينبغي معرفة ما ينبغي فعله إذا ضاق عليك الرزق وزادت المشاكل الزوجية ، حتي لا يتفاقم الكرب أكثر،  وهو ما يعطي سؤال : إذا ضاق عليك الرزق ماذا تفعل ؟ ، أهمية كبيرة ويزيد البحث عنه.

الصلاة على النبي.. علي جمعة: هذه الصيغة ثوابها مليون للمرة الواحدة

يفتح لك كل الأبواب المغلقة .. علي جمعة: المفتاح بهذا الذكر

من جامع زوجته بهذه الأيام.. علي جمعة: عليه كفارة 5 آلاف جنيه

هل النوم على جنابة حرام ؟.. الإفتاء: جائز بشرط واحد فقط

إذا ضاق عليك الرزق

إذا ضاق عليك الرزق وزادت المشاكل الزوجية ، أوصت دار الإفتاء المصرية ، قائلة للزوجين: تعلقا بالله سبحانه وتعالى، واعتنيا بصلاح شؤون حياتكما الأخروية، فإن التعلق بالله تعالى طريق السعادة والراحة، فرمي الحمول والهموم عليه سبحانه يجعل الإنسان مقبلًا على إصلاح حاله مع الله في الدنيا مما يترتب عليه صلاح حاله في الآخرة.

واستشهدت «الإفتاء» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشۡقَىٰ﴾  الآية 123 من سورة طه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من نزلت به حاجة فأنزلها بالناس لم تُسَد فاقته، فإن أنزلها بالله عز وجل أوشك الله له بالغنى، إما أجر آجل، وإما غنى عاجل».

 وأوضحت أن الاستِعانةُ باللهِ سُبحانَه وتعالى وتَعلُّقُ القلبِ به مِن أهمِّ ما يُفرِّجُ الهمُومَ، ويَرفَعُ الكرُوبَ في الدُّنيا والآخِرةِ، منوهة بأن في هذا الحديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن نزَلتْ به فاقَةٌ"، أي: حاجَةٌ شديدَةٌ؛ مِن ضِيقٍ في العيْشِ أو غيرِه ، "فأنزَلَها بالنَّاسِ"، أي: طلَب مِن النَّاسِ ما يرفَعُ عنه حاجَتَه، واعتمَد عليهم في رفْعِ تلك الحاجَةِ الَّتي حدَثتْ له، كان عِقابُه "لَم تُسدَّ فاقَتُه"، أي: لَم تُرفَعْ عنه تلك الحاجَةُ؛ فقد سأَل واعتمَد على مَن لا يملِكُ له نفْعًا ولا ضَرًّا.

وتابعت:  "ومَن نزَلتْ به فاقَةٌ"، أي: حاجَةٌ شدِيدةٌ؛ مِن ضِيقٍ في العيْشِ أو غيرِه، "فأنزَلَها باللهِ"، أي: سأَل اللهَ أنْ يرفَعَها، واعتمَد عليه، وظنَّ ألَّا يفعَلَ ذلك إلَّا اللهُ، "فيوشِكُ اللهُ له برزْقٍ عاجِلٍ أو آجِلٍ"، أي: يَقترِبُ له الفرَجُ مِن اللهِ بأنْ يَرزُقَه ما يسُدُّ به حاجَتَه، وهذا كلُّه مِن التَّربيةِ النَّبويَّةِ للمُسلِمينَ على حُسْنِ التَّوكُّلِ على اللهِ وسُؤالِه والطَّلبِ منه، وعدَمِ الرُّكونِ إلى النَّاسِ.

إذا ضاق عليك الرزق دار الإفتاء الإفتاء الرزق الغنى العاجل التعلق بالله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري

عنده مدير أعمال ويظهر بالقنوات بمقابل.. مفاجأة عن عامل "واقعة محل الكشري"

اشتري دلوقتي الجرام بـ753 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

بسبب مشهد بمسلسل المتهمة.. درة: جوزي قالي مش هنام جنبك تاني.. فيديو

سيغيب شهرا.. محمد معروف يبرر عدم طرد نجم الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

قبل العلاقة الحميمة.. هبة قطب تنصح الرجال بتناول هذه الأطعمة|تعرف عليها

أحمد موسى يكشف أسباب الدعوة للفوضى بهذا التوقيت: عاوزين سيناريو 28 يناير

بعد قرار إنشاء مؤشر الجنيه.. الدولار يتراجع بقوة عالميًا وهذا سعره الآن

ترشيحاتنا

أخبار العالم.. رئيس ألمانيا يتوجه إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة.. مقتل 4 فلسطينيين على يد الاحتلال

أخبار التوك شو | تحذير عاجل بسبب كسوف الشمس.. ومفاجأة عن سعر الدولار خلال الأيام المقبلة

هل العلاقة الزوجية عبر التليفون المحمول حرام؟.. الأزهر: النبي حذر منها

موسم الخير.. مراحل عصر الزيتون الأفضل صحيا بأرض الفيروز 

50 جنيها للمتر وتخفيض 25% لهذه الحالات.. قانون جديد لتقنين مخالفات البناء| تفاصيل

سعر عيار 24 اليوم 25-10-2022 في محلات الصاغة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ملفت.. شاهيناز تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

المتعافون من كورونا أكثر عرضة للموت بجلطة مفاجئة| دراسة صادمة

فيديو كاميرات المراقبة يقلب الموازين.. ماذا فعل عامل النظافة داخل محل الكشري

فيديو صادم.. نشطاء يشوهون لوحة سعرها 111 مليون دولار "بالبطاطس المهروسة"

فيديو

راغدة شلهوب: حلقة مرتضى منصور المثيرة للجدل وحنان شوقى الأكثر مشاهدة

كيف سيحافظ البنك المركزي على قيمة الجنيه أمام الدولار؟ فيديوجراف

خناقتي مع أحمد زكي.. إيناس الدغيدي: قلت له نجوميتك في الشارع

الكيلو بـ34 جنيها.. أسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

د. صفوت عمارة

ضوابط المعاملات المالية

مني أحمد

السويس.. نضال الأبطال

إبراهيم شعبان

"لقد فهمت.. لقد سمعت.. آسفة".. ثم استقالت ليز تراس

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا سارقي الفرح

نهال علام

المؤتمر الاقتصادي

كريمة أبو العينين

ومن البكاء ما فيه منافع

اﻟﻤﺰﻳﺪ