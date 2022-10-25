بايدن: خطط الجمهوريين المعارضين ستسبب فوضى في أكبر اقتصاد بالعالم

تحت ضغوط بسبب طريقة تعامله مع التضخم ، استهدف الرئيس الأمريكي جو بايدن، المعارضين الجمهوريين ، محذرًا من أن خططهم الاقتصادية ستسبب فوضى في أكبر اقتصاد في العالم إذا فازوا بالسيطرة على الكونجرس في انتخابات 8 نوفمبر.

وظهر بايدن أمام حشد شاب مفعم بالحيوية من العاملين في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في مقر المؤتمر الوطني الديمقراطي ، الذين استقبلوه بهتافات 'لنذهب يا جو!'

ولم ينعكس هذا الحماس في معدلات شعبيته على الصعيد الوطني، والتي لا تزال أقل من 50٪.

وقبل 15 يومًا من انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد مسار العامين الأخيرين من ولاية بايدن، تمنح استطلاعات الرأي الجمهوريين ميزة حاسمة في مجلس النواب الأمريكي وتعرض مجلس الشيوخ على التراجع.

استغل بايدن تصريحات زعماء الكونجرس الجمهوريين بأنهم قد يرفضون الموافقة على زيادة حد الديون الأمريكية العام المقبل ، مما قد يؤدي بالولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد ما لم يتمكنوا من تقليص بعض أولويات الإنفاق لبايدن.

وقال بايدن 'الجمهوريون مصممون على جعل الاقتصاد رهينة'. وقال 'لا يوجد شيء من شأنه أن يخلق المزيد من الفوضى .. الجمهوريون سيقوضون الاقتصاد.

استيلاء الجمهوريين على الكونجرس من شأنه أن يعرقل أجندة بايدن ، ويمكن أن يؤدي إلى سياسات الحزب الجمهوري الجديدة بشأن التنقيب والإجهاض والضرائب وبرامج الإنفاق مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

وأضاف بايدن أنه لن يوافق على أي محاولات جمهوريين لخفض برامج إنفاق الاستحقاقات مثل مزايا الضمان الاجتماعي للمتقاعدين.

وقال 'دعني أكون واضحا: لن أقطع الضمان الاجتماعي'.

وأظهرت بيانات استطلاع رويترز / إيبسوس أن الأمريكيين يخبرون منظمي استطلاعات الرأي أنهم قلقون أكثر من التضخم ، يليهم الوظائف والعنف المسلح وحقوق الإجهاض.

رفضت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري تعليقات بايدن.

وقالت المتحدثة باسم RNC إيما فو: 'يعرف الناخبون أن سيطرة الديمقراطيين على واشنطن أدت إلى ارتفاع الأسعار ، والمزيد من الجرائم ، ودولة تتجه في الاتجاه الخاطئ'.